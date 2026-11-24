İstanbul Valiliği'nin Sarıyer'de aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya rastlanmadığını açıklamasının ardından jandarma ekiplerinin bölgedeki tedbirleri sürerken, Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım sosyal medyada paylaşılan görüntünün kendi evlerinin güvenlik kamerasına ait olduğunu söyledi.

AA'da yer alan habere göre; İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı dişi aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine yapılan çalışmalarda, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığının açıklanmasının ardından mahallede günlük yaşam olağan seyrinde devam ederken, eğitim öğretim faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor.

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Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirlerini sürdüren jandarma ekipleri, olası yeni ihbarları değerlendirmek üzere bölgede hazır bekliyor.

BELGRAD ORMANI TEKRAR AÇILDI

Tedbirler ve aramalar kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan Belgrad Ormanı tekrar açıldı.

"O VİDEO BİZİM EVİN KAMERA KAYDI"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Arca Çorum FK'yi sahasında 4-2 mağlup eden Başakşehir FK'da forma giyen Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın ardından gündemdeki aslan vakasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, aslanın kendi evlerinin çevresinde görüldüğünü belirterek sosyal medyada paylaşılan görüntünün evlerinin güvenlik kamerasına ait olduğunu söyledi.

Yaşananları anlatan Yıldırım, "Ben dün kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi.

Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık. Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı" dedi.