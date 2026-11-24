Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranı aşağı çekti. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94 olarak uygulanacak.

Referans orandaki 0,17 puanlık düşüş, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarına da yansıyacak. Böylece kredi kartı dönem borcunun tutarına göre belirlenen faiz oranları 1 Aralık'tan itibaren daha düşük seviyelerde uygulanacak.

TCMB'nin yayımladığı yeni faiz tablosuna göre, dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e inecek. Bu grupta azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e düşecek.

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Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında azami akdi faiz yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e, azami gecikme faizi ise yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e gerileyecek.

Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e indirilecek. Bu son gruptaki oranlar, dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için de geçerli olacak.

NAKİT AVANS VE KMH FAİZLERİ DE DÜŞÜYOR

Faiz indirimi nakit çekim ve kullanım işlemlerini de kapsıyor. Buna göre nakit avans işlemlerinde uygulanabilecek aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşecek.

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Aynı oranlar kredili mevduat hesaplarında (KMH) da uygulanacak. Böylece hesabında yeterli bakiye bulunmadığında kredili mevduat hesabından yararlanan müşterilerin de faiz maliyeti azalacak.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde de indirim yapılacak. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya gerileyecek.

10 BİN TL BORCUN FAİZİ 17 TL AZALACAK

Faiz indiriminin kredi kartı kullanıcılarına yansıması, dönem borcunun ne kadarının ödendiğine bağlı olacak. Kredi kartı borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar kapatan kullanıcılar alışveriş borçları için faiz ödemiyor. İndirimden asıl yararlanacak kesim, dönem borcunun tamamını ödeyemediği için kalan tutarı sonraki aya devredenler olacak.

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Örneğin, dönem borcundan 10 bin TL'yi sonraki aya taşıyan bir kullanıcının aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e inecek. Buna göre 10 bin TL üzerinden hesaplanan aylık faiz tutarı 325 TL'den 308 TL'ye düşecek. Böylece vergiler hariç 17 TL'lik faiz avantajı oluşacak.

Aynı hesaplamayla 50 bin TL'lik devreden borçta aylık faiz 1.875 TL'den 1.790 TL'ye, 200 bin TL'lik devreden borçta ise 8.500 TL'den 8.160 TL'ye gerileyecek. Bu hesaplamalar, borcun bir ay boyunca değişmediği varsayımıyla ve vergiler hariç yapılmıştır.

BANKALAR AZAMİ ORANIN ALTINDA FAİZ UYGULAYABİLİYOR

TCMB'nin ilan ettiği oranlar, bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabileceği en yüksek faiz oranlarını gösteriyor. Bankalar bu sınırları aşmamak koşuluyla müşterilerine uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirleyebiliyor. Dolayısıyla yeni oranlar, bütün bankaların kredi kartı faizlerini mutlaka aynı seviyeye indireceği anlamına gelmiyor.