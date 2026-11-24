Son aylarda Massive Attack, Fontaines DC, Amyl & The Sniffers ve Kneecap gibi yüzlerce sanatçının "Soykırıma Müzik Yok" (No Music For Genocide) hareketine Portishead grubu da katıldı. Grup, şarkılarını İsrail'deki yayın platformlarından çekti.

Trip-hop tarzı müzik yapan dünyaca ünlü grubun üç albümü de son günlerde ülkede Spotify, Apple Music ve grubun YouTube sayfasında artık bulunmuyor.

Portishead'den Geoff Barrow, sosyal medya paylaşımında, İskoç müzisyen Annie Lennox'nun, Gazze'nin 2023 ve 2026 yıllarını gösteren bir paylaşımını yayımladı. Barrow gönderisine, "İnsanlar neden İsrail'i boykot ettiğimizi merak ediyor" diye yazdı.

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PEK ÇOK GRUP KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

"Soykırıma Müzik Yok" kampanyası, Birleşmiş Milletler'in Gazze'de soykırım olduğunu ilan etmesi üzerine, tepki olarak sanatçıları ve telif hakkı sahiplerini müziklerini İsrail'deki yayın platformlarından çekmeye teşvik eden kültürel bir boykot girişimi. Kampanyaya destek veren diğer önemli isimler arasında Björk, Lorde, IDLES, MUNA, Paloma Faith, Clairo, Wolf Alice, Lucy Dacus, AURORA, My Bloody Valentine, Denzel Curry, Shygirl, Paris Paloma, Vacations, Innervisions ve YHWH Nailgun yer alıyor.

"SANAT YOLUYLA AKLANMAYI ÖNLEYEBİLİRİZ"

Geçen yıl "Soykırıma Müzik Yok" grubu tarafından yayımlanan bir açıklamada, "Kültür, tek başına bombaları durduramaz, ancak siyasi baskının reddedilmesine yardımcı olabilir, kamuoyunu adalet yönünde değiştirebilir ve insanlığa karşı suç işleyen herhangi bir şirketin ya da ulusun sanat yoluyla aklanmasını ve normalleştirilmesini reddedebilir" denilmişti.

Birleşmiş Milletler tarafından atanan bir Soruşturma Komisyonu, Eylül 2025'te İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna vardı. Uluslararası Af Örgütü de aynı sonuca ulaştığını ilan etti.

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İSRAİL REDDETTİ

İsrail, soykırım yürüttüğü yönündeki suçlamaları sürekli olarak reddetti ve herhangi bir savaş suçu işlediğini inkar ederek, operasyonlarının 7 Ekim 2023'te Nova Müzik Festivali'nde Hamas'ın İsrail vatandaşlarına yönelik saldırısının ardından meşru bir meşru müdafaa eylemi olduğunu savundu. Bu saldırıda 1100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 250 kişi rehin alınmıştı.