Ünlü iş insanı villasında katledilmişti! Katili kızı çıktı!

İzmir'in Urla ilçesinde, tabancayla vurulan iş insanı 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı'nın, miras nedeniyle kızı 45 yaşındaki P.K.'nin planladığı cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan P.K. ile erkek 39 yaşındaki arkadaşı S.A., 29 yaşındaki H.H.S. ve 32 yaşındaki M.V.A., tut... Daha Fazla Göster İzmir'in Urla ilçesinde, tabancayla vurulan iş insanı 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı'nın, miras nedeniyle kızı 45 yaşındaki P.K.'nin planladığı cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan P.K. ile erkek 39 yaşındaki arkadaşı S.A., 29 yaşındaki H.H.S. ve 32 yaşındaki M.V.A., tutuklandı. Öte yandan S.A.'nın yakalanmamak için cep telefonunu önce kırıp ardından denize attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı (DHA) Daha Az Göster