4 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.