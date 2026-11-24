İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni hükümet kurulmadan İran'a saldırılar başlatmayı gerektirecek doğrudan ve acil bir tehdit olmadığını belirten muhalefet lideri Gadi Eisenkot'u "güvenlik tehditlerini siyasi gerekçelerle küçümsemekle" suçladı.

Likud Partisi'nin İsrail Meclisindeki haftalık grup toplantısı öncesi basına konuşan Netanyahu, Eisenkot'un İran'a olası saldırılara ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Netanyahu, Eisenkot'un son açıklamalarına karşı, "Etrafımızı saran bu acil, zorlu ve ciddi tehditleri kim küçümsüyor, kim alaya alıyorsa, bunu siyasi nedenlerle yapmaktadır." ifadesini kullandı.

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İsrail'e yönelen tehditler karşısında Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden partileri de içine alan bir ulusal birlik hükümetiyle durulması çağrısı yapan Netanyahu, zorunlu askerlik anlaşmazlığına ilişkin muhalefet bloğu ile Haredi partilerin esneklik göstermesi gerektiğini savundu.

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu'nun yeni hükümet kurulmadan önce İran'a saldırılar başlatılması talimatı vermesini gerektirecek "doğrudan ve acil bir tehdit" görmediğini söylemişti.

Muhalefet bloğu bileşenlerinden İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Netanyahu kabinesinin İran'a yeni saldırı kararı vermesinin "yasa dışı olacağını" vurgulamıştı.

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İsrail devlet televizyonu KAN'da, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini engellemeye çalıştığı belirtilen Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı "mümkün olan en kısa süre içinde" İran'a yeni saldırı talimatı vermesi için ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

İsrail ordu komuta kademesinin ise ABD ile tam koordinasyon sağlanmadan İran'a ilişkin bir adım atılmaması gerektiği ve uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu basına yansımıştı.