Hollywood yıldızı Will Smith'in ABD'nin Calabasas şehrindeki 42 milyon dolarlık malikanesi bu sabaha karşı alevler içinde kaldı. 150 dönümlük arazide bulunan evin alev aldığına dair ihbarın ardından itfaiye ekipleri eve ulaşarak yangını kontol altına aldı. Birden fazla acil müdahale aracının evin önünde bulunduğu görüldü.

Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith'in ortak evinde daha önce de yangın çıkmıştı. 2021'deki yangın sonrasında eve tadilat yapılmıştı.

Aileye yakın bir kaynak o dönemde Page Six'e yaptığı açıklamada, "Yangın bodrum katında başladı. Bir itfaiyeci tedavi edildi, ancak herkesin durumu iyi" demişti.

Smith çiftinin evi geçen yılki yıkıcı Palisades orman yangınından da etkilenmiş, alevler eve ulaşmasa da ev tahliye edilmek zorunda kalmıştı.

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Jada Pinkett Smith'ten 28 yaşında Jaden adında bir oğlu ve önceki eşi Sheree Zampino'dan 34 yaşında Trey adında bir oğlu olan Smith, Calabasas'taki malikanesi için araziyi 2003 yılında satın aldı. Altı yatak odalı, 13 banyolu evinin inşaatı 2010 yılında tamamlandı.

Smith, bir sonraki yıl evi 42 milyon dolara satışa çıkardı ancak sonunda evi elinde tutmaya karar verdi.

ÖNCE AYRILDILAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

2023 yılında Smith çiftinin yıllardır gizlice ayrı yaşadıkları ve başta Oscar Ödülleri olmak üzere çeşitli etkinliklere çift olarak birlikte katılmaya devam ettikleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında, çiftin iki yıl önce tekrar bir araya geldiği öğrenilmişti.

Aralık 1997'den beri evli olan çift, cumartesi günü nadir görülen bir aile gezisiyle manşetlere çıkmıştı. Will Smith, iki oğlu, şimdiki eşi Jada Smith ve eski eşiyle birlikte restoranda ailece yemek yerken görülmüştü.