İstanbul'da 'tam fırtına'... Şişli ve Beşiktaş’ta ağaçlar devrildi
İstanbul'da, saatteki hızı 85 km'yi bulan ve etkili olan 'tam fırtına' nedeniyle Şişli ve Beşiktaş'ta, ağaçlar park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Uzmanlar, fırtınanın şiddetini gece saatlerinde artıracağı uyarısında bulundu
İstanbul’da, MGM'nin tam fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında İstanbul şiddetli rüzgara teslim oldu. Birinci olay saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta meydana geldi.
İKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere yoğun rüzgar sebebiyle ağaçlar çevrede park halinde bulunan iki aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu devrilen ağaçlar araçların üzerinden kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
BEŞİKTAŞ'TA DA DEVRİLDİ
İkinci devrilme ise Beşiktaş Sergül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yine yoğun rüzgar sebebiyle bir ağaç park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ağacın dalları kesilirken, aracın tavan bölümünde hasar meydana geldi.