MGM'den saatli kritik uyarı! Marmara ve Ege'de tam fırtına! 22 kent için "sarı" alarm!
MGM'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak bekleniyor. 22 kentimiz için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. Yine Marmara ve Ege'de, "tam fırtınanın" hızı, saatte 80 kilometreye çıkıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
22 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
MGM tarafından 22 ilimiz için "sarı" alarm verilerek sel ve taşkına karşı uyarıda bulunuldu. İşte uyarıda bulunulan 22 kentimiz: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muş, Diyarbakır, Balıkesir, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Siirt, Van, Batman ve Yalova."
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak yarından itibaren Marmara başta olmak üzere termometre 9-10 derece birden düşecek.
MARMARA VE EGE'DE TAM FIRTINA! HIZI: 80 km/sa
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Ege’de tam fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK
MGM'nin son verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 17, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor
BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu
BURDUR: 16, Parçalı bulutlu
HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı bulutlu
KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 17, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 22, Parçalı bulutlu
KASTAMONU: 16, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 22, Parçalı bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 22, Parçalı bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 9, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 15, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu