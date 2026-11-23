Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

22 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM tarafından 22 ilimiz için "sarı" alarm verilerek sel ve taşkına karşı uyarıda bulunuldu. İşte uyarıda bulunulan 22 kentimiz: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muş, Diyarbakır, Balıkesir, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Siirt, Van, Batman ve Yalova."

REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak yarından itibaren Marmara başta olmak üzere termometre 9-10 derece birden düşecek.

MARMARA VE EGE'DE TAM FIRTINA! HIZI: 80 km/sa

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Ege’de tam fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK

MGM'nin son verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

REKLAM

ANKARA: 17, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu

REKLAM

MANİSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu

BURDUR: 16, Parçalı bulutlu

HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 16, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 19, Parçalı bulutlu

KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 17, Parçalı bulutlu

DÜZCE: 22, Parçalı bulutlu

KASTAMONU: 16, Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 22, Parçalı bulutlu

AMASYA: 18, Parçalı bulutlu

REKLAM

SAMSUN: 22, Parçalı bulutlu

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 9, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 15, Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu