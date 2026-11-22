Okan Buruk: Benden Türk hakemlerine saygısızlık olmaz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu. Yanlış bir kart uygulamasının olduğunu savunan Buruk, "Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Benden Türk hakemlerine saygısızlık olmaz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin sonunda kırmızı kart gören ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, yaşananlara tepki gösterdi.
"İÇİM ÇOK RAHAT"
Samsunspor karşısında alınan galibiyetle birlikte Galatasaray'ın iç sahadaki rekorunu kırdığını hatırlatan Okan Buruk, gördüğü kartların kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.
İlk sarı kartın çıkış nedenini anlatan Buruk, "Galatasaray takımının son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar var. Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini yaşarken benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart çıktı. İlk sarı karta gelirsek, top oyundan köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik yürüyüşünün ardından taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maçın düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit." ifadelerini kullandı.
"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KIRMIZI KARTI GÖRDÜM"
Kırmızı kartın nasıl çıktığını da anlatan Buruk, hakemle arasında herhangi bir saygısızlık yaşanmadığını savundu.
Tecrübeli teknik adam, "Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Saha içine girerken yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Sıktım ve devam ettim. Arkama döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm. Burada şok oldum. Neden, niye olduğunu bilmiyorum." dedi.
Hakemle daha sonra konuştuğunu belirten Buruk, "İçeriye girdikten sonra hakemden konuşmak için izin de istedim. Benimle konuştu. Neden olduğunu sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık.' dedi. Herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, oyuncularımıza karşı yapılan konuşmaların da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir saygısızlık yapmadım." sözlerini sarf etti.
"TÜRK HAKEMLERİNE SAYGISIZLIK BENDEN OLMAZ"
Kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen Okan Buruk, Türk hakemlerine saygısızlık yapmadığını vurguladı.
Buruk, "Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum." diye konuştu.
Futbolda böyle bir kart uygulamasının bulunmadığını savunan deneyimli çalıştırıcı, konunun uluslararası basında da yer bulduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey var, Ali Şansalan da çıkabilir. MHK Başkanı da değerlendirebilir."
"CEZAYI HAK EDİYORSAM SIKINTI YOK"
Kararların kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Okan Buruk, haksız bir uygulama olduğunu düşündüğü kartların geri alınmasını beklediğini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü, "Kural, kuraldır. Onların dışına çıkamazsınız. Bu yanlış uygulanan kararın bir an önce dönmesini bekliyorum. Önemli olan kuralların uygulanması." dedi.
Kendisinin de bir camiayı temsil ettiğini hatırlatan Buruk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse ceza almamam gerekiyor."