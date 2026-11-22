Kendisinin de bir camiayı temsil ettiğini hatırlatan Buruk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse ceza almamam gerekiyor."