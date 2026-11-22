Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, ara tatilin de sona erip okulların açılacağı pazartesi günü için fırtına uyarısı yaptı. Uyarıya göre rüzgarın saatteki hızı 50-70 kilometreye, yer yer 80-90 kilometreye ulaşacak.

ANKA'nın haberine göre uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ara tatilin sona erip okullarda ders zilinin çalacağı pazartesi günü için meteorolojiden uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın saatteki hızının yer yer 90 kilometreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Uyarıya göre zaman zaman fırtınaya dönüşecek rüzgar yarın sabah 06.00 gibi etkili olmaya başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek.

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SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKABİLECEK

Uyarı şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YAĞIŞ DA BEKLENİYOR

Ayrıca Marmara Bölgesi'nin doğusunda yağış da görülecek. Yağışın, öğle saatlerinden sonra İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

AA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği de, kentte yarın fırtına ve kuvvetli sağanağın beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın aynı günün gecesinde etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra kentin doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.