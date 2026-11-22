Alman ulusal havayolu şirketi Lufthansa, Frankfurt ve Münih merkezlerinde 1.000 tam zamanlı çalışanın işine son vermeyi planlıyor. Alman haber ajansı dpa, kaynak olarak CEO'su Jens Ritter ve dört diğer yöneticinin çalışanlara gönderilen bir mektuba paylaştı.

Habere göre işten çıkarmaların zamanlaması ve hangi pozisyonların etkileneceği henüz net değil.

Yönetim, son iki yılda alınan önlemlerin havayolu şirketinin durumunu düzeltmek için artık yeterli olmadığını ifade etti. Yöneticiler durumun sebebi olarak Ortadoğu'daki savaşı, sürekli yüksek seyreden jet yakıtı fiyatlarını, bu yıl yaşanan dokuz günlük grevleri ve havayolunun zaten yüksek olan işletme maliyetlerini gösterdi.

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Lufthansa, 2026 yılının ilk dokuz ayında 180 milyon Euro (197,5 milyon dolar) işletme zararı açıkladı; bu da aylık ortalama 20 milyon Euro'luk bir zarara denk geliyor.

Havayolu şirketi kapasite azaltımlarını sürdürmeyi planlıyor.

Lufthansa Havayolları, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kısa ve orta mesafeli rotalardaki kapasitesini de azaltmayı planlıyor.

Havayolu şirketi, Airbus A320 ailesi uçaklarından oluşan filosunu küçültmeyi ve bunların bir kısmını daha küçük Airbus A220 jetleriyle değiştirmeyi planlıyor.

Frankfurt ve Münih'te önerilen 1.000 işten çıkarmanın, daha önceki yeniden yapılanma planına dahil olup olmadığı henüz net değil.