Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de yayımlanan "Gündem Özel" programında vize serbestisi, Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vize serbestisi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Fidan, sürecin tamamlanması için birkaç konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli düzenlemeler için talimat verdiğini aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen kurumlar arası çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

"VİZE SERBESTİSİ İÇİN BİRKAÇ KONU KALDI"

Vize serbestisinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nin de sürecin farkında olduğunu belirterek şunları söyledi:

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"Avrupa Birliği bunun farkında, buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Bunun Meclis'ten geçirilmesi gerekiyor, bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bitmiş durumda. Yazın hazırladığımız taslaklar, Avrupalılarla kritik düzeyde konuşuluyor."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, ülkelerini terk eden Suriyelilerin geri dönüşünün ve diğer ülkelerin Suriye ile iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti. Suriye'ye özellikle ABD tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

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SDG meselesine de değinen Fidan, İsrail'in bölgedeki politikasını Suriye'de de sürdürdüğünü ve güçlü komşular görmek istemediğini söyledi. Suriye'nin güneyindeki Dürzilerin üç büyük kabileye ayrıldığını belirten Fidan, bunlardan ikisinin Suriye hükümetini desteklediğini ve İsrail karşıtı olduğunu, diğerinin ise İsrail tarafından desteklendiğini ifade etti. Fidan, İsrail'in desteklediği grubun Suriye ordusuna yönelik provokasyon arayışında olduğunu dile getirdi.

"TİCARİ VE SANAYİ HEDEFLERİ SAVAŞIN PARÇASI OLDU"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Bakan Fidan, Karadeniz'de devam eden çatışmaların Türkiye'ye ait gemileri de etkilediğini belirtti. Savaşın giderek şiddetlendiğini ve daha geniş bir alana yayıldığını söyleyen Fidan, "Savaş o kadar şiddetli bir hale geldi ve yayıldı ki, biz bunları her programa çıktığımızda yaygınlaşma riskini söylüyorduk. Özellikle Rusya, kendisi içeride vurulduğu sürece Ukrayna ve etrafında hedef tanımayacağını söylüyor. Rusya hedef kesmeyince, Ukrayna da saldırıyor. Dolayısıyla şu anda ticari, sanayi ve altyapıya yönelik ne kadar hedef varsa artık savaşın bir parçası olmuş durumda." dedi.

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"TÜRKİYE BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ARANAN BİR AKTÖR"

Bölgesel krizlerin büyümeden önlenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Orta Doğu, Kafkaslar, Akdeniz ve Balkanlar'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye'nin krizleri önceden öngörerek gerekli diplomatik mekanizmaları devreye sokmaya çalıştığını belirten Fidan, "Türkiye, sahip olduğu gücü ve etkiyi sürekli barışın ve istikrarın onu sürekli aranan bir aktörü haline getiriyor. Türkiye'nin ürettiği dış politika kavramlarını başka coğrafyalar kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Dış politikanın duygusal yaklaşımlarla yönetilemeyecek kadar kritik ve stratejik bir alan olduğunu belirten Fidan, krizlerin önlenmesinde tecrübenin ve uzun vadeli devlet politikalarının önemine değindi. Türkiye'nin bölgesel gelişmeleri doğru analiz ederek geleceğe yönelik adımlar attığını söyledi.

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İslam İşbirliği Teşkilatının daha işlevsel hale gelmesine yönelik çalışmalara da değinen Fidan, Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü ve Gazze Sekizli Grubu gibi daha önce bulunmayan iş birliği mekanizmalarının geliştirildiğini ifade etti. Teşkilata üye ülkelerin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Fidan, ortak sorunların çözümü için yeni iş birliği modelleri oluşturulabileceğini kaydetti.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMADAN BARIŞ İMKANSIZ"

Gazze'deki insani duruma ve Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Bakan Fidan, İsrail'in bölgeye yayılma politikasının yanlış olduğunu belirterek iki devletli çözüm olmadan kalıcı barışın sağlanamayacağını söyledi.

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ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "ABD'nin İran'a saldırma meselesi asla olmaz. Bunun olmaması için kim ne yapabiliyorsa yapsın. İsrail'in bölgeye yayılma politikası yanlış, iki devletli çözüm olmadan bölgeye barış gelmesi imkansız. Bir an önce barışın gelmesi, Gazze'deki sıkıntının durması ve insani yardımın ulaştırılması lazım." dedi.

Yemen'deki gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirten Fidan, Türkiye'nin bölgesel güvenlik konularında gerekli değerlendirmeleri yaptığını ifade etti. Suriye'deki istikrarın korunması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve kritik geçiş noktalarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Fidan, Türkiye-Afrika Zirvesi'nin de önemli bir program olduğunu belirtti.