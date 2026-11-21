Beykoz'da alkollü şüpheli İETT otobüsündeki yolcuları bıçakla tehdit etti
İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde yolcuları bıçakla tehdit eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kıyafetinin içine bıçak gizleyen şüphelinin 2,41 promil alkollü olduğu belirlendi
Giriş: 21 Kasım 2026 - 21:42 Güncelleme:
İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde bıçaklı tehdit paniği yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda ilerleyen otobüste bir kişinin yolcuları bıçakla tehdit ettiği ihbarı üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, otobüsü Kavacık durağında durdurarak şüpheli H.Y.'yi gözaltına aldı.
2,41 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Şüphelinin kıyafetinin içine gizlediği bıçak polis ekiplerince ele geçirildi. Yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu belirlenen H.Y. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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