Kuyumcuda soygun girişimi! İki kardeşi vurdular
Erzurum'da Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkânına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun girişiminde, iş yeri sahibi Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı. Olayın ardından vatandaşların tepkisiyle karşılaşan iki soygun şüphelisi, polis ekipleri tarafından kalabalığın arasından çıkarılırken hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı
Erzurum'da olay, bugün saat 10.00 sıralarında Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli scooter ile çarşıya gelen silahlı iki şüpheli, kuyumcu dükkânına girerek soygun girişiminde bulundu.
İKİ KARDEŞ SİLAHLA VURULDU
İHA'daki habere göre soygun girişimi sırasında meydana gelen silahlı olayda, iş yeri sahipleri Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler yaralandı. Kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin ise göğsünün üst kısmından vurulduğu öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralı kardeşler, olayın hemen ardından kendi imkânlarıyla hastaneye ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Olayın ardından çarşıda toplanan vatandaşlar, soygun şüphelilerine tepki gösterdi.
Öfkeli kalabalığın arasında kalan iki şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarıldı.