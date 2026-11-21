İÇ SAHADA KULÜP REKORUNU KIRDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Samsunspor maçına kadar lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Samsunspor galibiyetiyle de bu seriyi 42 maça çıkaran Galatasaray, böylece iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran Okan Buruk sonlandırmıştı.