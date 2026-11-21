09:00 21/11/2026

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde dış sahada 6 maç oynadı. Deplasmanda 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'yı yendi. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Kanarya, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 4 gol gördü. Sarı-lacivertliler, 4 mücadelede de kalesini gole kapadı.