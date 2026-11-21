Kocaelispor Fenerbahçe maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)
Kocaelispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Milli araya Emre Belözoğlu yönetiminde 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle giren sarı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında da kazanarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Kocaelispor ise güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde... İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylar...
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 19 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor. Ligde 7. basamakta yer alan Kocaelispor da bu süreçte aynı performansı sergiledi. Milli ara öncesi Çorum FK deplasmanında 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, yeni bir seri yakalamak için Kocaeli'de kazanmak istiyor. Yeşil-siyahlılar ise son 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.
Kocaelispor ile Fenerbahçe ligde 43. kez rakip olacak. Lig tarihinde oynanan 42 müsabakada sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar da 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Kocaelispor 33 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda sarı-lacivertliler Kadıköy'de 3-1, deplasmanda 2-0'lık skorlarla üstünlük sağladı.
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FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 8 kez kazanırken, 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Yeşil-siyahlılar, rakibine karşı son galibiyeti 27 Mart 1998 tairhinde evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla kazandı. Kanarya rekabette en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Taraflar arasındaki en gollü müsabaka ise 27 Aralık 1981'de İsmet Paşa Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük skor kayıtlara geçti.
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DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon ligde dış sahada 6 maç oynadı. Deplasmanda 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'yı yendi. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Kanarya, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 4 gol gördü. Sarı-lacivertliler, 4 mücadelede de kalesini gole kapadı.
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EN GOLCÜ TAKIM
Sarı-lacivertliler bu sezon 11 maçta rakip filelere 29 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Ligde en golcü takım ünvanına sahip olan Kanarya, son maçta Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.
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ARCHIE BROWN CEZALI
Galatasaray ile oynanan derbi sonrası yaşanan olaylarda kırmızı kart gören Archie Brown, Kocaelispor karşısında formaya giyemeyecek. Brown, 3 maçlık men cezasını bu müsabakayla birlikte tamamlayacak. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ile Nathan Ake'nin tedavileri sürüyor, bu iki isim de kadroda olmayacak.
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KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALIYOR
Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.
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