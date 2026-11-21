Galatasaray: 2 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, Samsunspor'u ağırladı ve sahadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte iç sahada yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini oluşturdu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray sahasında Samsunspor'la karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 4. Lucas Torreira ve 53'te Yunus Akgün kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 57'de Mohamed Bayo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 31 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
KULÜP TARİHİNİN REKORU KIRILDI
Kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkan Galatasaray, galibiyetle birlikte kendi rekorunu egale etti.
Ligdeki son 42 iç saha maçında 34 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'u yenerek rekorunu kırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ çağrazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
42. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Coulibaly'nin sağdan ortasında Yunus Akgün'ün arka direkte kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpasın içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
47. dakikada Sara'nın ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.
53. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Samsunspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Sara, pasını şık bir şekilde ceza yayının sağından savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e verdi. Ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Yunus, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
57. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Mendes'in sağdan ortasında Bayo'nun ceza sahası içinde bekletmeden ayak içi yaptığı sert vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gitti: 2-1
69. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tomasson'un yakın mesafeden uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
83. dakikada Emre Kılınç'ın uzak mesafeden çıkardığı sert şutta, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Samsunspor, etkili olduğu kalan bölümde yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.