Denizli'de olay Çivril ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün piknikte mantar yiyen iki çocuk babası Ali Çiğdem (71) ve 4 arkadaşı bir süre sonra fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre Çiğdem, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arkadaşları da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Çiğdem müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 ARKADAŞI TABURCU EDİLDİ

Diğer 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çiğdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

İHA'da yer alan habere göre 30 Ağustos Caddesi'nde uzun yıllar esnaflık yapan ve ilçede tanınan isimlerden biri olan Ali Çiğdem'in vefat haberi, ailesi, yakınları ve esnaf camiasında büyük üzüntüye neden oldu.