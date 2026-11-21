İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj'in, İstanbul Bakırköy'de bulunduğu belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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GÜNEY AMERİKA'DAN AVRUPA'YA SEVKİYAT YAPIYORDU

Şüphelinin Güney Amerika’dan Avrupa’ya gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa’ya sevk edilmesini organize ettiği belirlendi.

3 TON KOKAİNİN ALICISIYDI

Şüphelinin ayrıca uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda Brezilya’da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu da tespit edildi.

Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Başkanlığımızı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul MİT Bölge Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.