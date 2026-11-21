Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Daha önce dağınık halde bulunan 3 ayrı binayı burada tek bir çatı altında birleştirdik. Bunu yaparken, adalet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı verilmesini hedefledik. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin, altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik. Yeni hizmet binamız faaliyete geçti.

DOĞRU VE ADİL YARGI SİSTEMİ HUZUR VE BARIŞIN ANAHTARI

Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı modern ve işlevsel yapısıyla göz dolduruyor. Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların uygulanmadığı, zalimin, zorbanın cezasını çekmediği yerde toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren doğru, adil bir yargı sistemi toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır. Geç gelen adaletin sadra şifa vermediğini, devletle vatandaş arasındaki bağın yıpranmasına sebep olduğunu çok iyi biliyoruz.

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GAYEMİZ ADALETİN GECİKMEDEN TECELLİ ETMESİ

Bizim tüm çabamız ve gayemiz adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği Alo Adalet gibi davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar buna yöneliktir. Yeni adalet saraylarının inşasını bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Yargı faaliyetlerinin yerine getirdiği binaların donanım açısından yeterli şartlara sahip olmasını için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

Adalet hizmetlerinin daha nitelikli sunulması, gecikmelerin ve mağduriyetlerin giderilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Modern, geniş, konforlu mekanlar hizmetin ifasında önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır. Gerçek misyonunu insanla icra eder.

ADLİYENİN KAPISI ADALETİN KAPISI

Adalet hizmetlerinde aslolan mesuliyet sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmesidir. Bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur. Bu kapıyı özellikle, kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissetirmekle olur. Hukuk karşısında sıfatların, unvanların kıymeti olmadığını göstermekle olur. Makam, mülk, mal kimse için kalıcı değildir. Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir.