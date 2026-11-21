İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Tunceli, Bayburt, Şanlıurfa, Erzincan, Malatya, Elazığ, Erzurum ve Adıyaman Valileri, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanlarıyla Tunceli'de Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı, Polis evi açılışı ve bir dizi ziyaret programları kapsamında Tunceli'ye geldi.

"BU PROJEYİ HEDEFİNE BİRLİKTE ULAŞTIRMALIYIZ"

İHA'daki habere göre Tunceli Valiliği GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen Bölge Valileriyle Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda konuşan Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Terörsüz Türkiye' vurgusunu hatırlatarak, "Yakın coğrafyamızda siyasi dengeler yeniden kuruluyor. Sınırlarımızın ötesindeki bir gelişme, kısa zamanda ülkemizin güvenliğini ve şehirlerimizin huzurunu ilgilendiren sonuçlar doğurabiliyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin ortak geleceğine sahip çıkma iradesidir.

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İç cephemizi tahkim etmek, devletimizle vatandaşımız arasındaki güven bağını güçlendirmek ve ülkemizin karar alma iradesini korumak bu sebeple hayati önem taşıyor. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'da bir kez daha ifade ettiği üzere, ‘Terörsüz Türkiye,' stratejik bir devlet projesidir ve bu projeyi hedefine hep birlikte ulaştırmalıyız.

"ÇOCUKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR"

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel hedeflerinden biri olan bu yürüyüş, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı üzerine kuruludur. Terörün kalıcı biçimde sona ermesi, milletimizin yarım asırdır ödediği ağır bedelin ardından çocuklarımıza karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetini her aşamada gözeteceğiz. En büyük arzumuz, memleketimizin hiçbir köşesinde bir annenin daha evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir" dedi.

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"DEVLETİMİZİN SÖZÜ AÇIK UYGULAMASI ADİL"

Bakan Çiftçi, "Geçmiş süreçlerde yaşadıklarımız devlet hafızamızda yerini almıştır. Atılan adımların istismar edilmesinin, sahadaki gelişmelerin zamanında değerlendirilmemesinin ve küçük görülen ihlallerin birikmesinin ne kadar ağır neticelere yol açtığını biliyoruz. Bu tecrübenin gereği, her aşamada dikkatli olmak, temkinli olmak, gelişmeleri sahadaki somut karşılığıyla değerlendirmek ve tedbiri vaktinde almaktır.

Milli birliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona, devletimizin kararlılığını sınamaya yönelik hiçbir girişime, asla müsamaha göstermeyeceğiz. Böyle bir durumda hukuk içinde, gecikmeden ve tereddütsüz hareket edeceğiz. Devletimizin sözü açık, uygulaması adil, tutumu kararlı olacaktır.

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"BÖLGE İNSANIYLA DAHA FAZLA TEMAS KURUN"

Sizlerden en önemli beklentilerimizden biri, bölge insanımızla her zamankinden daha fazla temas kurmanızdır. İlçe ilçe, köy köy sahaya çıkacağız. Esnafımızın çayını içecek, gençlerimizin ne düşündüğünü doğrudan kendilerinden dinleyecek, annelerin kaygılarına, babaların endişelerine, muhtarlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin taleplerine kulak vereceğiz. Tunceli'nin ve diğer illerimizin merkezinde de, en uzak köyünde de vatandaşımız valisine ve kaymakamına ulaşabileceğini, sözünün dinleneceğini ve meselesinin takip edileceğini bilmelidir.

Bir haneye ikinci kez gittiğinizde, ilk ziyaretinizde dinlediğiniz sorunun ne aşamada olduğunu anlatabilmelisiniz. Çözebileceğimiz sorunları vakit kaybetmeden çözelim. Zamana ihtiyaç duyulan işlerde vatandaşa açık bilgi verelim. Devletle millet arasındaki bağ, bu samimiyetle ve verilen sözün tutulmasıyla kuvvet bulur. Bir gencin kaygısını, bir ailenin sıkıntısını, bir mahallenin ihtiyacını vaktinde duymak, önleyici güvenlik anlayışımızın da temelidir" diye konuştu.

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"ASAYİŞE İLİŞKİN GAYRETİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Terörün sone ermesinin ardında asayiş olaylarının azalmasına yönelik çalışılacağını belirten, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terör sona ererken asayişe ilişkin gayretimizi daha da artıracağız. Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, tefecilerin/darda kalan insanımızı borçla esir almasına, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz.

Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Vatandaşımızın evinde, iş yerinde, çarşıda ve sokakta huzur içinde yaşaması, bu sürecin günlük hayattaki en somut kazanımı olmalıdır. Bunun için sahaya daha fazla basacağız. Hangi mahallede hangi suçun arttığını, kimlerin mağdur olduğunu, aynı sorunların nerede tekrarlandığını bileceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili bütün kurumlarımız valilerimizin koordinasyonunda çalışacak. Suçun azalmasını, mağduriyetlerin önlenmesini ve vatandaşımızın gündelik hayatında kendini daha güvende hissetmesini, başarımızın ölçüsü kabul edeceğiz" şeklinde konuştu.

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"TESPİT, TAKİP VE TASFİYE"

Silah bırakma sürecinin takipçisi olunacağını ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyutuna, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin iradesi yön verirken, İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu kısaca "3T" diye ifade ettiğimiz, üç kademeli bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz. Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir.

Bu doğrultuda, sürecin sınırlarımız içindeki seyriyle, sınırlarımızın ötesindeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Her açıklamayı, her taahhüdü ve sahaya yansıyan her adımı dikkatle takip edeceğiz. Örgütsel tasfiye ve silah bırakmaya ilişkin beyanların fiili karşılığını, titizlikle teyit edeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde ortaya çıkan bir gelişmenin illerimizde doğurabileceği sonuçları zamanında değerlendirecek, teyit edilmiş bilgiyi gecikmeden paylaşacak ve kurumlarımız arasında eş güdümü arttıracağız.

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İçeride huzurunu kalıcı kılan, insanının devlete güvenini kuvvetlendiren bir Türkiye, bölgesinde de daha güçlü söz söyleyecektir. Bu hedefe doğru atılan her adımda, devlet ciddiyetini, milletimizin hassasiyetlerini ve ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.

"MESULİYETİMİZ AĞIRDIR"

Bakan Çiftçi, "Bu tarihi dönemde mesuliyetimiz ağırdır. Bir vatandaşımızın derdini vaktinde çözmek de, kamu düzenini tehdit eden bir gelişmeye zamanında karşılık vermek de aynı vazifenin gereğidir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un güçlü desteğiyle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini başarıya ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin" dedi.