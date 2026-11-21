"HER GEÇEN GÜN LEHİMİZE"

Sürecin çok yıpratıcı geçtiğini ifade eden Ufuk Beydemir, sevgilisiyle hastane odasında birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı "25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız. Her geçen gün lehimize tabii ki ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için teşekkürler" notuyla yayımladı.