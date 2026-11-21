İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettiği sırada çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan oyuncu Çiğdem Batur hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle 'Halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Paylaşımda yer alan 'ayak kokusu' ve 'rezil oluyoruz' ifadelerinin, ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirildiği belirtildi.

ÇİĞDEM BATUR'DAN AÇIKLAMA

REKLAM

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çiğdem Batur, şu ifadeleri kullandı: Sevgili Kamuoyu; son günlerde Sultanahmet Camii'nde yaptığım paylaşımla ilgili oluşan tartışmaları görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki; sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekanı hedef almak değildi. Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekandaki hijyen ve havalandırma sorunuydu. Takdir edersiniz ki; Sultanahmet Camii ve Ayasofya, yalnızca bizim tarihi ve kültürel mirasımızın değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden biridir. Paylaştığım videoda, bu kıymetli mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişemi dile getirmek istedim. İfade biçimimin farklı şekillerde yorumlanmış olmasını anlıyorum. Herkesin düşüncesini ifade etme hakkına da saygı duyuyorum. Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmede hassasiyetimin doğru anlaşıldığını görmek ve dile getirdiğim sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti. Bu konuda en kısa zamanda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. Öte yandan eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olmakla birlikte, hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara ilişkin yasal haklarım saklıdır. Bu nitelikteki içerikler gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır. Çünkü hiç kimsenin düşüncesini ifade etme hakkı, bir başkasının onurunu ve kişilik haklarını ihlal etme özgürlüğü anlamına gelmez. Sevgi ve saygılarımla.

REKLAM