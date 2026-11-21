Sosyal medyada çocuk güvenliği ve denetim eksikliği bir kez daha küresel bir krizin odağında. İspanya’da faaliyet gösteren Maldita.es vakfı, çocukların dünyada en sık kullandığı uygulamalardan biri olan TikTok üzerinde yürüttüğü iki aylık araştırmanın çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Habertürk’ten İrem Şimşek’in sorularını yanıtlayan vakıf yöneticisi Clara Jiménez Cruz, araştırma sürecinde karşılaştıkları tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Korkunçtu. Gördüklerimizi ve duyduklarımızı uzun bir süre unutamayacağız. Meslek hayatımızın en kötü iki ayıydı."

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“BİR AYDA 48 MİLYON İZLENMİŞ”

Araştırma ekibinin elde ettiği verilere göre, TikTok algoritması kullanıcıları platformda aslında hiç bulunmaması gereken ve çocuklar tarafından açılan canlı yayınlara yönlendiriyor. Bir aylık süreçte tespit edilen veriler, tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyuyor:

“Binden fazla istismar videosu bulduk. Videolar bir ayda 48 milyon izleyici tarafından izlenmiş. Bu içerikleri satan, satın alan 26 bin çocuk istismarcısı hesap var.”

“ALGORİTMA İSTİSMAR İÇERİKLERİNE YÖNLENDİRİYOR”

Vakıf kurucusu, algoritmanın işleyişine dair, "Bizi bu tarz kanallara, çocuklar tarafından yapılan, aslında platformda bile olmaması gereken canlı yayınları izlemeye yönlendiriyordu.

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Milyonlarca yetişkinin erişimine açık yayınlar bunlar. Ki bu, dünyada çocukların en çok kullandığı uygulama" ifadelerini kullandı.

“PARALI HEDİYE” TUZAĞI VE ŞİFRELİ MESAJLAR

Araştırmada, çocukları istismar eden kişilerin ve bu içeriklere erişmeye çalışanların benzer yöntemler kullandığı belirlendi. İstismarcıların, platform içi hediye sistemini bir araç olarak kullandığı ortaya çıktı.

Yöntemin detaylarını aktaran vakıf kurucusu, "Çocuklara paralı hediyeler göndererek karşılığında kamera önünde cinsel içerikli eylemlerde bulunmalarını istiyorlar" dedi.

Ayrıca platformda denetimden kaçmak için şifreli ifadelerin kullanıldığı da saptandı. Özellikle "pizza satıcısı" olduğunu iddia eden binlerce hesabın, gerçekte kullanıcıları çocukların istismar edildiği, uygunsuz içeriklerin satın alınabildiği Telegram kanallarına yönlendirdiği tespit edildi.

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BİLDİRİLEN 50 İÇERİKTEN 5’İ KALDIRILDI

Maldita.es ekibi, tespit ettikleri istismar içeriklerini ve hesapları TikTok yönetimine bildirdi. Ancak platformun bu bildirimlere verdiği yanıt yetersiz kaldı. Bildirilen 50 istismar içeriğinden yalnızca 5'inin kaldırıldığını belirten vakıf yetkilisi, problemin hala çözülmediğine dikkat çekti.

İSPANYA SAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Araştırma sonuçlarının yayınlanmasının ardından İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı resmi adımlar attı.

Bakanlık, savcılıktan platformdaki cinsel istismar vakalarının derinlemesine araştırılmasını talep etti. Talep üzerine Siber Suçlardan Sorumlu Başsavcılık konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu