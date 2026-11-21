Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde zincirleme kaza: 14 yaralı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 2 otobüs, minibüsve ve otomobillerin de dahil olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 14 kişi yaralandı. Trafik kontrollü sağlanıyor
Giriş: 21 Kasım 2026 - 16:33 Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 2 yolcu otobüsü, minibüs, panelvan ve otomobillerin karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.
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Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatılırken, güzergahta kontrollü ulaşım sağlanıyor.
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
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Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesimi Yeni Mahalle mevkisinde 2 yolcu otobüsü, minibüs, panelvan ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
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Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.