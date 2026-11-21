Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"HAKEM FAKTÖRÜ BUGÜN OLDU"

Galatasaray'ın sakatlıkları, eksikleri vardı. Ali Sami Yen'den Fatih Terim Stadyumu'na alınınca bizim için bir avantaj oldu. Yani aslında güzel bir şey vardı, ortam vardı bizim için. Hep söylediğim şey; maçın güzel olacağından yüzde 100 eminim ama inşallah hakem faktörü olmaz diyorduk, maalesef bugün oldu.

💥 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım HT Spor'da!



🎙️ Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ın sakatlıkları, eksikleri vardı. Ali Sami Yen'den Fatih Terim Stadyumu'na alınınca bizim için bir avantaj oldu. Yani aslında güzel bir şey vardı, ortam vardı bizim için.



Hep söylediğim şey;… pic.twitter.com/MABdPE79Yu — HT Spor (@HTSpor) November 21, 2026

MHK'YA TEPKİ: PASİF OFSAYT VAR!

Ben buradan, MHK'ye sesleniyorum; daha ne yapacaktı, pasif ofsayt var. Kalecinin önünde Abdülkerim'e duruyor, bloke ediyor. Tamam gol, vuruş her şey güzel ama yani pozisyon ofsayt. Samsun'da Fenerbahçe'yle oynarken geçmişte böyle bir gol atmıştık. Golümüzü iptal etmişlerdi. O zaman çok iyi hatırlıyorum.

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💥 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım HT Spor'da!



🎙️ Yüksel Yıldırım: Ben buradan, MHK'ye sesleniyorum; daha ne yapacaktı, pasif ofsayt var. Kalecinin önünde Abdülkerim, e, duruyor, bloke ediyor.



Tamam gol, vuruş her şey güzel ama yani pozisyon ofsayt.



Samsun'da… https://t.co/v6UtucCT8E pic.twitter.com/a58N3L13v2 — HT Spor (@HTSpor) November 21, 2026

"VAR'DA BİZİ DOĞRADILAR"

Adamlar resmen VAR'da bizi doğradı bugün. Açık ve net söylüyorum. Pasif ofsayt, hiç tartışılmaz. Sizler de görürsünüz medyada, orada burada. Yanılıyorsam da eyvallah, hata yaptım derim ama ben hata yaptığıma inanmıyorum. İkinci golde yani güzel bir hazırlanış, Sara'nın pası, Yunus güzel vurdu yani. Ama biz ne goller kaçırdık, ne pozisyonlara girdik.

💥 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım HT Spor'da!



🎙️ Yüksel Yıldırım: Adamlar resmen VAR'da bizi doğradı bugün. Açık ve net söylüyorum.



Pasif ofsayt, hiç tartışılmaz. Sizler de görürsünüz medyada, orada burada.



Yanılıyorsam da eyvallah, hata yaptım derim ama ben hata… https://t.co/WoBmcJGHMR pic.twitter.com/hLMXBqyQoi — HT Spor (@HTSpor) November 21, 2026

"ÜZGÜNÜM SONUÇ DEĞİŞMİYOR"

Açık ve net söylüyorum; penaltımız verilmedi, ilk gol pasif ofsayt. Yani bir sürü şey söyleyebilirim ama sonuçta maç bitiyor, üç puanı Galatasaray'a yazıyorlar, bize sıfır. Sabaha kadar televizyon televizyon dolaş, medyada yaz, sosyal medya... Hiçbir şey, hiçbir şey değişmiyor. Üzgünüm, ben Samsunspor taraftarına buradan söylüyorum; bu takıma inansınlar.