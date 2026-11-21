Fenerbahçe yöneticisi Barış Göktürk'ten Galatasaray maçı için ofsayt tepkisi!
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Öztürk, Galatasaray'ın Samsunspor maçında attığı ilk golün ofsayt olduğunu iddia ederek hakemlere isyan etti. Öztürk, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Galatasaray–Samsunspor maçındaki golü Fenerbahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye'de 100 kişiden 90'ı buna "evet" yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz" ifadesini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yenerken, sarı-kırmızılıların Torreira ile bulduğu ilk gol ofsayt itirazlarını beraberinde getirdi.
Torreira'nın şutunda kalecinin önünde yer alan Abdülkerim'in kalecinin görüş açısını kapattığı şeklinde yorumlar yapılırken, pozisyonu bir süre inceleyen VAR, pozisyonda ofsayt olmadığı yönünde karar verdi.
Karşılaşma devam ettiği sırada Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bu pozisyon üzerinden hakemlere tepki gösterdi.G.Saray'ın attığı ilk golde ofsayt itirazları yapıldı.
Barış Göktürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray–Samsunspor maçındaki golü Fenerbahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye’de 100 kişiden 90’ı buna “evet” yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz.
Elbette bizim eksiklerimiz çok. Öncelikle kendi eksiklerimizi gidermek zorundayız. Ancak eksiklerimiz var diye, adil rekabetin olmadığı yerde, sessiz kalmamız da gerekmiyor.
Türkiye’de Merkez Hakem Kurulunun köklü bir dönüşümden geçmesi şart !"