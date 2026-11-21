Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye Libya hükümetinden üst düzey isimler de katıldı
Giriş: 21 Kasım 2026 - 20:46 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da bir araya geldi.
GÖRÜŞMEYE ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI
İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Libya Milli Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Lafi ile Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe de yer aldı.
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