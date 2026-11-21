Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Okan Buruk'a gösterdiği kırmızı kart nedeniyle hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

"ALİ ŞANSALAN'IN DAVRANIŞLARINI YAKIŞTIRAMADIK"

Maruf Güneş, "Egosunu tatmin etmek isteyen, rol çalarak hareket etmek isteyenlerin bulunması gereken yer değil saha! Ali Şansalan'ın oyuncularımıza maçın içindeki söylemlerini, davranışlarını yakıştıramadık." diye konuştu.

"SAVUNMANI YAZARSIN SÖYLEMİYLE TÜNELE GİTTİ"

Okan Buruk'un kırmızı kartına değinen Güneş, "Mendes'in 52. dakikada ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Orada sarı kartını bu kadar cesur bir şekilde kullanmayan hakemin, Galatasaray'ı temsil eden Okan Buruk hocamızı ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini herkes gördü! Görüntülerde de sabit. Tüm futbol kamuoyu gördü. Akabinde Beşiktaş maçı olduğu için bilinçaltında! Hocamız da orada, "Ben ne yaptım?" dedi. "Savunmanı yazarsın." söylemiyle tünele gitti. Bunu kendisine yakıştıramadık. Gelen gideni aratıyor! Bu tavırlardan uzaklaşmaları gerekiyor. Hakemlerin oyunculara, oyuncuların hakemlere saygı göstermesi gerekiyor." dedi.

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"ÜST ÜSTE 5. KEZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonlukla ilgili de iddialı mesajlar veren Maruf Güneş, "Biz 4 yıldır bu işi göğüsledik. Şu anda da en yakın rakiplerimize ciddi puan farkı attık. 5. şampiyonluğa emin adımlarla giriyoruz. Biz bu işi başaracağız. Üst üste 5. kez şampiyon olacağız!" dedi.

"FEDERASYONUN HAKEMİN AYIBINI KAPATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Güneş, kırmızı kartın iptali için TFF'ye başvuracaklarını da belirterek, "Federasyonun, hakemin yaptığı ayıbı kapatacağını ve bu işin ortadan kalacağını düşünüyorum. PFDK ve Tahkim'e başvuru yapacağız. Haksız ve ağır bir kararla bu ihraç gerçekleşti. Bunun kaldırılmasını isteyeceğiz. Takdir yine TFF'nin." dedi.

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"ÇOK NET GOL"

Sarı-kırmızılı yönetici, attıkları ilk golle ilgili de, "Futbolu biraz bilen bir insan, çok net bir gol olduğunu, tartışmaya açık olsa VAR'ın iptal edeceğini bilir, VAR hakeminin bile iptal edemediği bir gol, çok net goldür. O yüzden bunu çok fazla konuşmaya gerek yok." yorumunu yaptı.