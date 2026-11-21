Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da artan saldırıları, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve İsrail ordusunun Sarı Hat'ı ihlal eden son askeri operasyonuyla yaşanan ateşkes ihlalleri ele alındı.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES İHLALLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, İsrailli yerleşimcilerin saldırıları ve Filistinlileri göçe zorlayan uygulamalar da gündeme geldi. İsrail'in ihlalleri nedeniyle yarım kalan Barış Planı ile Gazze'deki ateşkesin uygulanması için atılabilecek olası adımlar değerlendirildi.

REKLAM

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'E DESTEĞİ VURGULANDI

Gazze'de kış şartları nedeniyle giderek ağırlaşan insani duruma da dikkat çekilen görüşmede, MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin Filistin'e ve Filistin halkına desteğini yineledi. Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla diğer arabulucular ve ortaklarla yürüttüğü çalışmalar da görüşmede vurgulandı.