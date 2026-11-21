Kocaelispor: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Skriniar'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, Berkan Kutlu (penaltı) ve Maglica'nın frikik gollerine engel olamadı. 90+3'te sahne alan Greenwood puanı kurtardı. Kanarya bu sonuçla lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe Kocaeli'de puanı son anda kurtardı... Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda Skriniar'ın golüyle öne geçti. 61. dakikada ceza sahası sağ çaprazında oluşan karambolde topu önünde bulan Slovak stoper, şık vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
5 DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜ, 90+3'TE PUANI KURTARDI!
Fenerbahçe'nin maçtaki skor üstünlüğü sadece 10 dakika sürdü... 71. dakikada VAR incelemesinin ardından Semedo'nun ceza sahasında topa elle dokunduğuna hükmeden hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Berkan Kutlu topu filelere yolladı ve skoru 1-1'e getirdi.
76. dakikada ise Maglica kullandığı frikikte topu yerden filelerle buluşturdu ve Kocaelispor 5 dakika içinde 1-0'dan geri dönüp skoru 2-1'e getirdi.
90+3'te kullanılan kornerde kafayla topu filelere yollayan Greenwood 1 puanı kurtaran isim oldu: 2-2.
GALATASARAY'LA FARK 11'E ÇIKTI!
Bu sonucun ardından puanını 20 yapan 5. sıradaki Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.
Maç fazlasıyla 7. basamakta yer alan Kocaelispor da puanını 20'ye çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada soldan Baku’nun ortasında Agyei arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, yakın mesafedeki Ederson topu uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berkan Kutlu’nun sert şutunda, meşin yuvarlak Oppong’a çarparak direğin dibinden kornere gitti.
30. dakikada Tayfur Binögöl’ün hatalı pasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın dar açıdan sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Serhat Öztaşdelen uzaklaştırdı.
34. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un şut açısı yakalayınca yerden sert vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood'un sert şutunda, Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ kenar çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
68. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun sol köşeden kullandığı kornerde Maglica'nın indirdiği topu Semedo uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, Semedo'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
74. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Gulliksen’in şutunda, top üst direkten dışarı gitti.
76. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Maglica'nın yerden şutunda, barajın altından geçen top filelerle buluştu: 2-1
90+3. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında Greenwood'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
Stat: Kocaeli
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Dijksteel, Rivas, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Metehan Altunbaş), Berkan Kutlu, Sissoho, Baku (Dk. 60 Gulliksen), Gonçalo (Dk. 85 Emir Ortakaya), Agyei (Dk. 90+1 Aye)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan (Dk. 86 Mert Müldür), Guendouzi (Dk. 78 Kante), İsmail Yüksek (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Dk. 86 Nene), Greenwood, Lukaku (Dk. 46 Vedat Muric)
Goller: Dk. 61 Skriniar, Dk. 90+3 Greenwood (Fenerbahçe), Dk. 71 Berkan Kutlu (penaltıdan), Dk. 76 Maglica (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Baku, Dk. 81 Gulliksen, Dk. 85 Serhat Öztaşdelen, Dk. 90+5 Metehan Altunbaş (Kocaelispor), Dk. 69 Guendouzi, Dk. 69 Levent Mercan, Dk. 71 Ederson, Dk. 75 Skriniar, Dk. 83 Oppong, Dk. 90 Greenwood (Fenerbahçe)