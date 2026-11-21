Fatih'te bir lokantanın bahçesindeki mezarın Yıldız Dede'nin mezarı olduğu öne sürüldü. Asıl adının Necmeddin olduğu bilinen ve İstanbul'un fethine katılan askerlerden olduğu belirtilen Yıldız Dede'ye ait olduğu ileri sürülen mezarın taşında ise 1953 tarihi yazıldığı görüldü. Lokantayı 15 yıl önce k... Daha Fazla Göster

Fatih'te bir lokantanın bahçesindeki mezarın Yıldız Dede'nin mezarı olduğu öne sürüldü. Asıl adının Necmeddin olduğu bilinen ve İstanbul'un fethine katılan askerlerden olduğu belirtilen Yıldız Dede'ye ait olduğu ileri sürülen mezarın taşında ise 1953 tarihi yazıldığı görüldü. Lokantayı 15 yıl önce kiraladığını belirten Habeş Kırmızıateş, "15 yıldır o taş orada duruyor. Yanlışlıkla 1953 yazıldığını düşünüyoruz" dedi Daha Az Göster