Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Böylesine yumuşak bir başlangıç... 30 dakikalık bir kayıp var. 30'dan sonra oyunu oturttuk. İkinci yarıda golü bulduk. Büyük takımların böyle bir gerçeği vardır. Her zaman gol atma durumu oluyor. Bugün golü de bulduk. 2 ve 3. gol için de şanslar geldi. Orada bir nokta var. Galiba onu açmamız gerekiyor. Bir kırılma anı var, onu aşabilecek gücümüz var. Sonrasında kötü bir gol.

"PENALTI VERİLMESİ İÇİN KENDİNİ ATMASI GEREKİYOR"

Oyuncularımız çok iyi niyetli. Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme var, verilmesi için kendisini atması gerekiyor, es geçildi. Sonrasında bir penaltı. Golden sonra da hamle yapacaktık ama penaltı oldu. Sorumluluğumuzu bilerek geldik buraya o yüzden kayıp ve kazançların her zaman bir parçası olacağız. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz.

"İÇ MOTİVASYONU YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"

Bizim için bu tablonun olması, başlangıcı, bugünkü konumu... Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'nin peşine düşmesi gereken güçlü, tutkulu... Taraftarın beklediği bir kıvılcım var. Bizim iç motivasyonu yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncuların maçları koparabilmeleri için daha fazla inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken önündeki maç ve maçı kazanmak. Onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz. Bu akşam için üzgünüm. Bize gelmesine rağmen değerlendiremedik. Kazanmamız gereken maçtan puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüm.

"KIRILMA ANLARINI DOĞRU OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Aşmamız gereken yerler var. O kırılma anlarını daha doğru oynamamız gerekiyor. Ya bitirmemiz ya da daha iyi savunma organizasyonu ortaya koymamız gerekiyor. Bizim oyuncularımız fazla iyi niyetliler. Bazen o faulü almak için hakemi de etki altına almak gerekiyor. Vurmadığı zaman kendini atması tabii ki istediğimiz bir şey değil. Bence penaltı pozisyonu öncesi Vedat'ı bozuyorlar, Vedat vuracak yoksa topa...

"DAHA SEZONUN BAŞI, HER ŞEY OLABİLİR"

Hiçbir şeyin bittiğini söylemem. Fenerbahçe için hiçbir zaman bitmez. Daha sezonun başı, her şey olabilir. Selçuk benim her zaman saha dışında kardeşim, benim için hep yeri ayrı, çok değerli bir insan. Her takıma gittiğinde iyi, doğru işler yaptı. Kendisini çok başarılı buluyorum. Selçuk ve Kocaelispor'a başarılar diliyorum.