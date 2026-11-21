Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ömer Şulul'un haberine göre kaza, akşam saatlerinde Saraççeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akan (53) yönetimindeki otomobil ile Mehmet Bitmez (52) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Mehmet Bitmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Fatma Bitmez (55) ise kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Abdülkadir Abik (56), Elif Bitmez (8) ve Sema Akan (52), Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne; diğer otomobilin sürücüsü Murat Akan ile Kenan Akan (46) ise Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.