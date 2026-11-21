DEPLASMANDA 10 PUAN KAYBI

Fenerbahçe, bu sezon ligde dış sahada 7. maçını oynadı. Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'yı yenen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile berabere kaldı. Gençlerbirliği ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.