Yıl 1973... İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Bostancı, sahili, gazinoları ve deniz ulaşımıyla şehrin hareketli semtlerinden biriydi. Bir gece devriye gezen polislerin dikkatini çeken şüpheli bir durum, Türkiye'nin en korkunç cinayetlerinden birinin ortaya çıkmasını sağlayacaktı.

GAZİNODA OLAY ÇIKTI

Tarih yaprakları 11 Temmuz'u gösteriyordu. Gece saat 02.00 sıralarında Bostancı'daki bir gazinoda olay çıktı. Eski İstanbulsporlu kalecilerden Arap Yılmaz'ın çıkardığı olay üzerine bölgedeki toplum polisleri gazinoya gitti. Polislerin müdahalesiyle olay kısa sürede yatıştırıldı. Arap Yılmaz karakola götürülürken toplum polislerinden Faruk Girişmen, Mahmut Aslanoğlu ve Fikret Kızılkapı devriye görevlerini sürdürmek üzere sahile doğru yürümeye başladı.

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SANDIKLI ADAMDAN ŞÜPHELENDİLER

Bostancı İskelesi'ne doğru yürüyen polisler, sahilde sandalcı Atıf Kaptan ile konuşan bir kişiyi fark etti. Adamın yanında büyük bir tahta sandık bulunuyordu. Sandalcıyla pazarlık yapan kişinin davranışları polislerin dikkatini çekti. Yanına yaklaşan polisler, sandığın içinde ne olduğunu sordu. Karşılarındaki kişi, avukat olduğunu söyleyerek adının Hızır olduğunu belirtti. Polislerin sandığın içinde ne bulunduğunu sorması üzerine avukat, son derece sakin bir şekilde, "Kitaplarımı taşıyorum" yanıtını verdi. Ancak gecenin o saatinde büyük bir sandığın denize götürülmek istenmesi polislerin şüphelerini artırdı.

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"SANDIĞI DENİZE ATACAĞIM"

Polisler, Hızır'a sandığı neden iskeleye getirdiğini sordu. Avukat, sandığın içinde eski kitaplarının bulunduğunu ve bunları denize atmak istediğini söyledi. Sandalcıyla da bu nedenle pazarlık yaptığını belirtti. Ancak polisler bu açıklamayı yeterli bulmadı. Sandığın açılmasını istediler. Bunun üzerine avukatın tavırları değişti. Sandığın açılmasını istemeyen Hızır, polislere para teklif etti. Ancak para teklifini kabul etmeyen polisler sandığın açılması konusunda ısrar etti. Avukatın davranışlarından daha da şüphelenen ekip, sandığı ve Hızır'ı Bostancı Karakoluna götürdü.

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SANDIKTAN KORKUNÇ MANZARA ÇIKTI

Karakolda sandığı açan polisler, üst bölümde kitaplarla karşılaştı. Kitaplara bakan polisler, altlarında başka bir şey olabileceğini düşünerek kitapları tek tek çıkardı. Kitaplar sandıktan çıkarıldıkça bir koku gelmeye başladı ve altta bir tel kafes ortaya çıktı. Tel kafesin altında da iki ayrı torba vardı. Torbalardan yayılan koku polisleri etkiledi. Torbalar açıldığında dehşet verici bir manzara ortaya çıktı.

HAŞLANMIŞ CESET PARÇALARI

Parçalanmış bir insan cesediyle karşılaşan polisler, kısa süre sonra dehşetin boyutlarını gördüklerinde gözlerine inanamadı. Ceset parçaları haşlanmıştı. Polis memurları hayatlarında ilk kez böylesine korkunç bir manzarayla karşılaşıyordu. Bazı polis memurlarının midesi bulandı. Olay hemen Kadıköy Savcı Yardımcısı Latif Ayanoğlu ile Cinayet Masası ekiplerine bildirildi.

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"KARIMIN CESEDİ VAR"

Sandığın içinde bulunan parçalarla ilgili sorguya alınan Avukat Hızır, polislere dikkat çekici bir açıklama yaptı. Sandıkta eşi Fatma'nın cesedinin bulunduğunu söyledi. Ancak cinayeti işlediğini kabul etmedi. İlk ifadesinde, eve geldiğinde eşini öldürülmüş ve kaynatılmış halde bulduğunu ileri sürdü. Korktuğu için cesedi sandığa koyarak evden çıkardığını anlattı. Polisler, avukatın bu açıklamasını inandırıcı bulmadı. Sandığın hazırlanış biçimi, cesedin parçalanması ve denize atılmak istenmesi üzerinde durularak soruşturma derinleştirildi.

ÖLDÜRÜLEN KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada cesedin, avukat Hızır'ın eşi Fatma Hanım'a ait olduğu belirlendi. 61 yaşındaki Fatma Hanım, Ankara’da bir bankanın genel müdürlüğünün haberleşme servisinden emekli olmuştu. Uzun yıllar Ankara'da çalışan Fatma Hanım'ın emekliliğinin ardından İstanbul'a yerleştiği öğrenildi. Polis, çiftin evliliklerini ve son günlerde yaşadıklarını araştırmaya başladı. Soruşturma, Bostancı İskelesi'nde bulunan sandıktan Kadıköy'deki bir apartmana uzandı.

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CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EV BULUNDU

Polis, Hızır ile Fatma Hanım'ın Kadıköy'de yaşadıkları apartmandaki daireyi tespit etti. Çiftin oturduğu daireye gidilerek inceleme başlatıldı. Evde yapılan incelemede dehşetin izlerine rastlandı. Temizlenmeye çalışılmış kan izleri, korkunç gerçeği gözler önüne seriyordu. Soruşturma sırasında Fatma Hanım'ın komşularıyla görüşüldü. Polis, kadının ne zamandan beri görülmediğini ve cinayetin hangi gün işlendiğini belirlemeye çalıştı. İlk değerlendirmelerde cinayetin olaydan birkaç gün önce işlenmiş olabileceği üzerinde duruldu.

KENDİSİNDEN 22 YAŞ BÜYÜK KADINLA EVLENDİ

Çiftin yaşamı her yönüyle araştırılmaya başlandı. Yapılan soruşturmada çiftin geçmişiyle ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Avukat Hızır, 39 yaşındaydı. Eşi Fatma Hanım ise 61 yaşındaydı. Avukat Hızır, yaklaşık üç yıl önce Fatma Hanım'ın Kadıköy'deki evinin bodrum katına kiracı olarak taşındı. Bir süre sonra aralarında yakınlık başladı. İkili, yaklaşık bir yıl sonra evlendi. Fatma Hanım'ın maddi durumunun iyi olduğu, Ankara'da bir evi, İstanbul'da ise üç katlı bir evi ve üç dükkanı bulunduğu öğrenildi. Polis, çiftin evliliklerinde yaşanan sorunları ve cinayetin nedenini araştırmaya başladı.

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AVUKATIN GEÇMİŞİ ARAŞTIRILDI

Cinayet Masası ekipleri, Avukat Hızır'ın geçmişini de incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, avukatın 1957 yılında Elazığ'da bir psikiyatri hastanesinde tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca geçmişte başka bir cinayetle bağlantılı olduğu yönünde iddialar ortaya çıktı. Polis, bu bilgilerin doğruluğunu araştırırken şüphelinin ruhsal durumunun da incelenmesi gerektiği üzerinde durdu. Avukat Hızır'ın sorgu sırasında zaman zaman çelişkili ifadeler vermesi, soruşturmanın önemli konularından biri haline geldi.

CİNAYETİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Masası ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Fatma Hanım'ın nasıl öldürüldüğü ve cesedinin nasıl ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre Avukat Hızır, Kadıköy'deki evlerinde eşi Fatma Hanım'ı bıçaklayarak öldürdü. Ardından cesedi ortadan kaldırmak ve cinayetin ortaya çıkmasını önlemek için korkunç bir plan hazırladı.

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CESEDİ SEKİZ PARÇAYA AYIRDI

Eşini öldüren Avukat Hızır, cesedi evden çıkarabilmek ve kimliğinin belirlenmesini zorlaştırmak amacıyla parçalamaya karar verdi. Bunun için cesedi sekiz parçaya ayırdı. Ancak şüpheli, cesedi parçalamasına rağmen ortaya çıkabilecek kokunun dikkat çekeceğini düşündü.

CESET PARÇALARINI KAYNATTI

Bunun üzerine kokuyu önlemek için ceset parçalarını kaynatmaya karar verdi. Avukat Hızır, parçaladığı cesedi evde bulunan büyük bir leğene yerleştirdi. Ardından ceset parçalarını kaynattı. Şüpheli, bu yöntemle cesedin kokmasını önleyebileceğini ve cinayetin izlerini ortadan kaldırabileceğini düşündü.

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SANDIĞA KOYDU

Cesedi kaynattıktan sonra parçaları iki ayrı torbaya koydu. Ardından evde bulunan büyük bir tahta sandığı hazırladı. Sandığın içine tel kafes yerleştirdi ve ceset parçalarının bulunduğu torbaları içine koydu. Torbaların üzerini ise kitaplarla örttü. Böylece sandık açıldığında ilk bakışta kitapların görülmesini amaçladı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN YARDIM İSTEDİ

Avukat Hızır, ceset parçalarının bulunduğu ağır sandığı tek başına evden çıkaramayacağını anlayınca aynı apartmanda oturan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali'nin yanına gitti. Sandığın içinde kitaplarının bulunduğunu söyleyerek taşımak için yardım istedi. Öğrenci, avukatın isteğini kabul etti. İkili, sandığı apartmanın ikinci katından aşağıya indirdi. Sandığın içinde bir kadın cesedi bulunduğundan habersiz olan öğrenci, kitap taşıdığını düşünüyordu. Sandığı evden çıkarmayı başaran Avukat Hızır, bu kez ceset parçalarını denize atmak için harekete geçti.

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TAKSİYLE BOSTANCI'YA GÖTÜRDÜ

Avukat Hızır, sandığı apartmandan indirdikten sonra Kadıköy Vapuru İskelesi önünde bekleyen taksiye bindi. Taksi şoförü Doğan'a sandığı Bostancı'ya götürmek istediğini söyledi. Şoför, sandığın içinde ne bulunduğunu bilmeden taşınmasına yardımcı oldu. Avukat, taksi yolculuğu sırasında da kitaplarını taşıdığını belirtti. Bostancı'ya geldiklerinde sandık araçtan indirildi. Avukat Hızır, ceset parçalarının bulunduğu sandığı denize atmak için bir sandalcı aramaya başladı.

SANDALCIYLA PAZARLIK YAPTI

Bostancı İskelesi'nde sandalcı Atıf Kaptan ile görüşen avukat, sandığın denize taşınmasını istedi. Bunun karşılığında sandalcıya para teklif etti. Ancak tam bu sırada, gazinodaki olayın ardından devriye görevlerini sürdüren polisler iskeleye geldi. Büyük sandığın yanında sandalcıyla pazarlık yapan avukat, polislerin dikkatini çekti. Polislerin şüphelenerek sandığı kontrol etmek istemesiyle Avukat Hızır'ın cesedi denize atma planı başarısız oldu.

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POLİSLERİN DİKKATİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Bostancı İskelesi'nde yaşananlar, İstanbul'un en korkunç cinayetlerinden birinin ortaya çıkarılmasını sağladı. Polislerin tesadüfen karşılaştığı avukatın sandığı açtırmak istememesi, soruşturmanın başlangıç noktası oldu. Sandığın içindeki kitapların altına gizlenen ceset parçaları, Fatma Hanım'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın en önemli delili haline geldi. Polis, olayın ardından sandığın taşınmasında kullanılan taksiyi ve yardım eden kişileri de araştırdı. Taksi şoförü Doğan'ın ifadesine başvuruldu. Sandığın evden çıkarılmasına yardım eden üniversite öğrencisi de sorgulandı.

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MAHKEMEDE SUÇLAMAYI REDDETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Avukat Hızır, yoğun güvenlik önlemleri altında Kadıköy Adliyesi'ne götürüldü. İlk sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etmeyen avukat, eşini eve geldiğinde ölü bulduğunu savundu. Şüpheli, "Ben eve geldiğim zaman eşimi öldürülmüş ve kaynatılmış buldum. Korkudan bu hareketi yaptım. Müşahede altına alınmamı istiyorum" dedi. Ancak mahkeme, avukatın bu savunmasını yeterli bulmadı. Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Avukat Hızır'ın tutuklanmasına karar verildi.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Avukat Hızır'ın tutuklanmasının ardından Kadıköy Adliyesi önünde gerginlik yaşandı. Şüphelinin fotoğrafını çekmek isteyen gazeteciler ile polisler arasında tartışma çıktı. Polisler, avukatın görüntülenmesini engellemeye çalıştı. Gazetecilerin fotoğraf çekmekte ısrar etmesi üzerine tartışma büyüdü. Bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri alındı ve arbede yaşandı. Olay sırasında çevrede toplanan vatandaşlar da polislerin müdahalesine tepki gösterdi. Yaşananların ardından görevli bazı polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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17 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DE ARAŞTIRILDI

Avukat Hızır'ın tutuklanmasının ardından polis, şüphelinin 17 yıl önce işlenen ve faili bulunamayan başka bir cinayetle bağlantısı olup olmadığını da araştırdı. 1956 yılında Bostancı ve Heybeliada'da torbalar içinde bir erkeğe ait ceset parçaları bulunmuştu. Kimliği belirlenemeyen kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçsuz kaldı. Cesedin parçalanma biçimindeki benzerlik nedeniyle iki olay arasında bağlantı olabileceği değerlendirildi. Ancak Avukat Hızır'ın bu cinayetle bağlantısı olduğuna ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı. Avukat Hızır idamla yargılandı.