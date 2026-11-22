Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, sağanak, kar ve kuvvetli rüzgar kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde ise hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2000 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ve Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°[C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı