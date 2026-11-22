Amerikalı oyuncu Lance Broadway, Dallas'taki bir apartman dairesinin merdiven boşluğunda ölü bulundu. 43 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi sonucu bekleniyor.

Dallas Polisi, 17 Kasım Salı günü saat 18.40 civarında Broadway'in cansız bedenini bulan bir kişiden gelen acil çağrı üzerine olay yerine gidildiğini açıkladı.

Broadway, önce Major League Baseball'da profesyonel beyzbol oyunculuğu yaptıktan sonra, beyzbol sahasından Hollywood film setlerine geçerek, kamuoyunun önüne birbirinden oldukça farklı iki kariyerle çıktı.

MORGAN FREEMAN İLE BİRLİKTE OYNADI

Broadway, 2013 yılında Antoine Fuqua'nın yönettiği ve Gerard Butler'ın yanı sıra Aaron Eckhart ve Morgan Freeman'ın da rol aldığı 'Olympus Has Fallen' filmiyle beyazperdede ilk kez yer aldı. Beyaz Saray'a yapılan bir terör saldırısını konu alan, büyük gişe başarısı yakalayan filmde Broadway, Gizli Servis ajanı O'Neill rolünü üstlendi.

Daha sonra televizyonda kariyer yapan oyuncu, Marvel'ın 'Agents of S.H.I.E.L.D.' ve Tom Ellis'in başrolünde olduğu doğaüstü suç draması 'Lucifer' gibi birçok popüler Amerikan dizisinde rol aldı.

Broadway'in diğer televizyon projeleri arasında 'Saint George', 'Kevin From Work' ve 'Real Husbands of Hollywood' yer alıyor.

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16 YILDIR OYUNCULUK YAPIYORDU

Broadway, 2013'te verdiği röportajda, 2010 yılında aldığı bir oyunculuk dersinden sonra oyunculuğa yönelmeye karar verdiğini söylemiş, filmdeki ilk deneyimini şöyle anlatmıştı:

"Sanki Major Lig'in soyunma odasına girmiş gibiydim. Orada kendini kanıtlamış, konuşma hakkını kazanmış adamlar vardı ve benim böyle bir hakkım yoktu."

2014 yılında Broadway, genetik olarak tasarlanmış bir mürettebatın uzayda bir kurtarma görevine gönderilmesini konu alan bilim kurgu gerilim filmi 'Teleios'ta Komutan Linden rolünü üstlendi. Film daha sonra 'Beyond the Trek' adıyla 2017'de yeniden gösterime girdi.

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Broadway'in televizyondaki son görünümleri arasında, 'Lost' dizisinin oyuncusu Josh Holloway ve 'The Walking Dead' dizisinin oyuncusu Sarah Wayne Callies'in başrollerini paylaştığı distopik bilim kurgu dizisi 'Colony'nin 2016 ve 2017 yılları arasında yayınlanan iki bölümü yer alıyor.