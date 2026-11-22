ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte de nükleer silah edinmesini engelleyecek kalıcı bir anlaşma yapmayı hedeflediğini belirtti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, İran'la ilgili gelişmeler ve ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da yönetim değişikliği meselesini fazla önemsemediğini belirten Trump, ülkede iki yönetimi "ortadan kaldırdığını" ve şu anda üçüncü grupla muhatap olduklarını savundu.

Trump, "(İran'la) Kalıcı olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermesine müsaade etmeyeceğim." dedi.

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"FBI'ın veri tabanına bilgisayar korsanlarının sızdığı" yönündeki haberleri de değerlendiren Trump, gelişmeden memnun olmadığını ancak daha önce bilinmeyen bazı bilgilerin ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile ilgili geçmişte gündeme gelen ve "aldatmaca" olarak nitelendirdiği soruşturmaların yanı sıra "seçimlerde usulsüzlük yapıldığına" ilişkin iddialar konusunda yeni bilgiler edinilebileceğini savundu.

CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bilgisayar korsanlarının FBI'a bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veri tabanına sızdığını ve FBI'ın olası güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma başlattığını bildirmişti.