Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil'in 10 yılı aşkın sürede tamamladığı ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen "Resmin Aklımda Kaldı Izdırap" filminin başarısı özel bir gala gecesiyle kutlandı.

Köstendil’in film ekibi, oyuncu arkadaşları ve dostlarını bir araya getirdiği gecede davetliler, dört kısa filmden oluşan özel yapımı birlikte izledi.

Projenin yaklaşık 10 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten Köstendil, "Dört parçadan oluşan, finalde birbirine bağlanan konsept bir deneme. O yüzden paramız oldukça çektik. En başından beri yaklaşık 10 yıl sürdü" dedi. Filmde anlatmak istediği duyguyu paylaşan Köstendil, "Çocukluğumuzdan yaşlılığına kadar birbirimize dokunduğumuz, birbirimize seslendiğimiz ortak hikâyelerimiz, ortak sokaklarımız ve ortak fotoğraflarımız var. Geçmişten bugüne uzanan, belki kendi çocukluğumda hissettiğim şeylerden bugünkü duygularıma kadar uzanan bir yoğunluk var. Aslında çocukluktan yaşlılığa bir yolculuk hissi anlatmak istedim" ifadelerini kullandı.

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"SİNEMA BİZE ÇOK ŞEY VERDİ, BİZ DE BİRAZ ONA VERELİM"

10 yıllık süreçte hem maddi hem manevi büyük emek verdiği projeyi neden hayata geçirdiği sorulan Köstendil, sinemaya duyduğu sevgiyi şu sözlerle anlattı: Bu meslek bize çok şey verdi. Sinema sayesinde çok şey kazandık, iyi paralar kazandık, tanınırlık kazandık. Bu mesleğe bir şey harcarken insan hiç hissetmiyor. Harcadığım parayı geri alır mıyım, yatırım karşılık bulur mu diye düşünmüyorsunuz. Bu meslek bize çok şey verdi, biz de biraz ona versek ne olur? Bence çok keyifli ve pahalı bir hobi.

ÖNCE SİNEMA SALONLARI, SONRA FARKLI ŞEHİRLER

Filmin alışılmış vizyon anlayışının dışında bir gösterim yolculuğu olacağını belirten Köstendil, projenin öncelikle sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını, ardından farklı gösterim konseptlerini değerlendirdiklerini söyledi. Daha önce "Tezgâh" filminde de benzer bir yöntem izlediklerini hatırlatan Köstendil, "Vizyona girmeden önce filmi şehir şehir gezdirip açıkhava gösterimleri yaptık. Hep beraber olmak, beraber film izlemek, beraber gülmek ve üzülmek bize iyi geldi. Bunun bizi iyileştirdiğine inanıyoruz. Bu akşam da aslında farklı bir konsepti deniyoruz. Eğer bunun hakkını verebilirsek sinema salonlarına girmeden önce bu konsepti sürdürmek istiyoruz" dedi.

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"HAYAL ARKADAŞLARIM EN BÜYÜK KAZANCIM"

Proje boyunca meslektaşlarından ve dostlarından büyük destek gördüğünü ifade eden Köstendil, yaklaşık 10 yıldır kendisiyle aynı hayali paylaşan arkadaşlarına teşekkür etti: Destekleyenler olmasa bu işin bu aşamaya gelmesi mümkün değildi. Gerçekten çok güzel hayal arkadaşlarım var. Her kısa filmde farklı oyuncular ve ekipler çalıştı ama bir yandan da yaklaşık 10 yıldır bu filmin başından sonuna kadar benimle olan hayal arkadaşlarım var. "Bundan daha büyük bir gelir olamaz herhalde" diye düşünüyorum. Böyle insanların yanınızda olması çok büyük bir kazanç.

"SİNEMA TABİİ Kİ AŞK"

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Sinema sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını anlatan Köstendil, beyazperdeyle kurduğu bağı, “Çocukken anne annenle, babanla oturup film izlemiş ve onun keyfini almış bir insansan sinema tabii ki aşk” sözleriyle ifade etti.

Filmde yer almaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirten Öznur Serçeler, "Erkan’ın çok özenerek hazırladığı bir iş. Biz de onun hayalini gerçekleştirebilmesi için elimizden geleni yapmak istedik. Ben de oldukça heyecanlıyım. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

ESKİ EŞE SÜRPRİZ

Oyuncu Cansu Tosun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmde yer alan dört farklı hikâyenin birbirinden ayrı bir ruhu ve tarzı olduğunu belirten Tosun, "Hepsi birbirinden çok güzel. Şimdi bunları bir bütün hâlinde izlemek nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum. Oldukça heyecanlıyım" dedi. Filmin hazırlık sürecinde Erkan Kolçak Köstendil’in de büyük bir heyecanla çalıştığını dile getiren Tosun, "Her birini çok keyif alarak, inanarak ve kalpten çekti. Bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Galaya eski eşi Erkan Kolçak Köstendil’e sürpriz yaparak geldiğini açıklayan Tosun, "Erkan’ın haberi yoktu, söylemedim. Şimdi ben de ona bir sürpriz yaptım. Bakalım, onu da Marsel'i de göreceğim" dedi. Filmde babasının da rol aldığını belirten Tosun, ailesiyle birlikte galada bulunmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Galanın kendileri için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen oyuncu, filmi izlemek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

"ÇOK UMUTLUYUM, DAHA ÇOK YOL ALIR"

Meral Çetinkaya, film ve yönetmeni Erkan Kolçak Köstendil hakkında konuştu. Erkan Kolçak Köstendil’i öğrencilik yıllarından beri tanıdığını belirten Çetinkaya, projede yer alması için kendisine teklif geldiğinde büyük heyecan duyduğunu söyledi. Usta oyuncu, "Erkan’ı çok eskiden, öğrencilik zamanlarından tanıyorum. O şeytan tüyü denilen, insanı etkileyen özelliği o zamanlardan vardı. Böyle bir iş yapacağını öğrenince ve bana teklif edince çok heyecanlandım. Aklında kalmışım, ne güzel, ne mutlu bana" dedi.

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"DÜNYA ÇOK HIZLI DÖNÜYOR"

Günlerinin hızla geçtiğini söyleyen usta oyuncu, hayat üzerine düşüncelerini de paylaştı. Çetinkaya, "Günler çok hızlı geçiyor. Dünya çok hızlı dönüyor galiba. Artık her şeye geç kalıyorum. Yaşamaya mı, yoksa yaşamak nedir onu çözmeye mi geç kaldım, ikisi birbirine karışıyor. Ama bu yaşa gelince ‘şükür’ kelimesini daha çok sever oldum. Bugünkü günümü aramayalım. Kimse de bugününü aratmasın. Çünkü dünya şu sıralar hiç de güzel bir geleceğe gitmiyor" diye konuştu.

"YENİ JENERASYON ÇOK YETENEKLİ"

Dizi ve sinema sektörünü de değerlendiren Meral Çetinkaya, yeni jenerasyonun oldukça yetenekli olduğunu ancak çalışma koşullarının zorlaştığını dile getirdi: Yeni jenerasyonda çok yetenekli oyuncular ve meslek insanları var. Eskisinden çok daha fazla düşünüyor, daha geniş ve ayrıntılı bakıyorlar. Ama olanaklar konusunda sıkıntılar var. Herkesin yolu açık olsun. Herkese sabır ve bereket diliyorum. Çünkü ben ortamı pek iyi görmüyorum.