Britney Spears, arasının açık olduğu bilinen ailesiyle ilgili duygularını sosyal medyada paylaştı. 44 yaşındaki pop yıldızı, dün önce yayımladığı, daha sonra sildiği bir Instagram gönderisinde, geçmişteki sorunları yeniden gündeme getirdiği için adını vermediği akrabalarından özür diledi.

Spears, belirtmediği konular hakkında küstüğü bazı aile üyeleriyle yüz yüze konuşmadığını açıkladı.

"BU BENİM SEVME ŞEKLİM"

"Böylesine güzel bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım" diye söze başlayan Amerikalı şarkıcı, "Geçmişteki sorunları tekrar gündeme getirdiğim için çok üzgünüm, ama sanırım bunu kalbimi korumam gerektiğini fark ettiğim için yaptım. Bu benim sevme şeklim ve sizi sevdiğimde, sizi GERÇEKTEN seviyorum" dedi.

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"İNATÇILIĞIM ÇOCUKÇA VE UTANÇ VERİCİ"

İki çocuk annesi şarkıcı, "İnatçılığım çocukça ve utanç verici. Geçmişe dair düşüncelerim şu ki, açıkçası ben de bir insanım ve söylediklerimde psikolojik açıdan bir doğruluk payı olabilir. Her iki durumda da bu anıları gündeme getirdiğim için ailemden özür dilerim" ifadesini kullandı.

"Ama aslında onlarla bu konuda hiç yüz yüze konuşmadım" diyen şarkıcı, "Bunun sebebi açıkçası onları çok özlemem! Ve çok üzgünüm!" diyerek paylaşımını sonlandırdı.

Spears, mesajını, yapay zeka tarafından oluşturulmuş kedi görüntüsü eşliğinde paylaştı.

Şarkıcı, babası Jamie Spears (74), annesi Lynne Spears (71) ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears (35) dahil olmak üzere aile üyelerine karşı çelişkili duyguları hakkında yıllardır açıkça konuşuyor. 2023 yılında yayımlanan 'The Woman in Me' adlı anı kitabında, ailenin karmaşık ilişkisine değinmiş ve Jamie Lynn'in kendi gölgesinde büyüdüğü ve boşanmış bir ailenin çocuğu olduğu için ona kalpten acıdığını yazmıştı.

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BABASININ 13 YILLIK VASİLİĞİNİ SONA ERDİRDİ

Grammy ödüllü sanatçı, babası ve bir avukat tarafından denetlenen mahkeme kararıyla belirlenen vasilik durumu hakkında defalarca konuşmuştu. Babasının vasilik süreci 2008'de başlamıştı ve Spears, Haziran 2021'de ilk kez mahkemede bu duruma itiraz etmek için konuşmuştu. O zamanlar, "Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Mutlu değilim. Uyuyamıyorum. Depresyondayım. Her gün ağlıyorum" demişti.

Mahkeme Eylül 2021'de, babasının, Spears'ın mal varlığı vasiliği görevinden alınmasına hükmetmişti. Ardından, Nisan 2024'te Britney ve Jamie Spears, vasilik davasıyla ilgili devam eden avukatlık ücret anlaşmazlığını çözüme kavuşturmuştular. Babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesinin ardından Spears, mahkeme masrafları için babasının avukatına 2,12 milyon dolar ödemişti.