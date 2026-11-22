Spor yazarlarından Kocaelispor-Fenerbahçe maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'la 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, 90+3. dakikada Mason Greenwood'un golüyle beraberliği kurtaran ve haftayı 20 puanla tamamlayan Sarı Lacivertliler'in performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'la 2-2 berabere kaldı ve haftayı 20 puanla tamamladı. Spor yazarları, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin beraberliğini kaleme aldı.
"NE FARK EDER DEĞİL Mİ?"
Halil Özer (Milliyet): "Hoca da değişse kadro aynı olunca bu tip zorlu deplasmanlarda galip gelmek Fenerbahçe adına çok zor. Yine de dün Fenerbahçe bir puanı aldığına şükretmeli. Daha birinci dakikada Fenerbahçe için bu maçın zor geçeceği belli oldu. Son dakikada Greenwood’un golü beraberliği kurtarsa da puan farkı 12 yerine 11 oldu. Ne fark eder değil mi?"
"BU KONUYU DÜŞÜNNMEK ZORUNDA"
Uğur Meleke (Hürriyet): "Emre Belözoğlu 46’da statik Lukaku yerine Muriqi’yi sokunca ufak bir hareketlenme oldu, Skriniar’ın da golü o bölümde geldi ancak Fenerbahçe bu sezon yanılmıyorsam beşinci kez 1-0’ı koruyamıyor: Gençlerbirliği, Göztepe, Beşiktaş, Slavia Prag maçlarından sonra dün de 1-0 öne geçtikten sonra 2 gol yedi Fenerbahçe. Bu konu üzerinde düşünmek zorunda sarı lacivertli teknik ekip."
"İLK 3'E GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Ömer Üründül (Sabah): "Fenerbahçe yenilgiden uzatma bölümünde attığı golle kurtuldu. Puan kaybetmeye tahammülü olmayan takımın bu beraberlikle ligde değil şampiyonluk, artık ilk 3'e girmesi de mümkün değil. Emre Belözoğlu, teknik adam olarak büyük hata yaptı. Sonra da Fenerbahçe ikinci yarıda öne geçtikten sonra futbolcuların tümüne yakını arka arkaya büyük takıma yakışmayan amatörce hatalar yaptılar. Öncelikle Belözoğlu'nun bu sert deplasmana fizik olarak tükenmiş Lukaku ile başlaması hataydı. İlk yarı boşa gitti. Bir diğer nokta da Fenerbahçe'de milli maç aralarında İstanbul'da kalan futbolcular iyi çalıştırılmıyor ya da kendilerine hiç bakmıyorlar. Güzel bir gol attı ama Greenwood da kesinlikle fizik olarak hazır değil. Guendouzi ve İrfan Can da geriye gitmişler."
"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"
Mustafa Çulcu (Sabah): "Kocaelispor zor gol üretiyor ama kolay da gol yemiyor. Baskılı oyunuyla Fenerbahçe'yi öne çıkarmadı. Ne zaman Fenerbahçe kanatlardan oynamaya başladı, Greenwood'un varlığını hatırladı, işte o zaman oyuna ağırlığını koydu. Semedo'nun hatası, Fenerbahçe'nin kimyasını bozdu. Maçın hakkı da beraberlikti."
ÇOK ZOR GÖZÜKÜYOR"
Abdullah Ercan (Takvim): "Fenerbahçe'nin görüntü itibariyle bu sene de yarışta olması çok şeyin değişmesine bağlı. Galibiyet serisi yakalamalı aynı zamanda rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor. Bu da çok zor gözüküyor. Sorun bence sezon başı kadro planlamasını yapıp şu anda kenara çekilenlerde. Aziz Bey şampiyonluk sözü verdi ancak görünen o ki şampiyon yapamadan ayrılacak bir başkan gibi duruyor. Fenerbahçe'nin artık kredisi kalmadı. Puan farkı 12'ye çıksaydı Fenerbahçe lige havlu atardı. Yüksek maliyetli bir kadronun bu kadar kötü oynamasının faturasını elbet ödeyecek birileri vardır. Her ne kadar 1 puan alarak ayrılsa da Kocaelispor maçı gösterdi ki bu takımın oyunu yok. Oyun istikrarı yok."