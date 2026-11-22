Prens Harry: Gerekirse Rusya'yla savaşmak için orduya dönebilirim
Geçen hafta Ukrayna'da gazi askerleri ziyaret eden Prens Harry, yeni yayınlanan röportajında, gerekirse Rusya ile mücadele etmek için orduya döneceğini söyledi
Geçen hafta, Ukrayna'ya yaptığı iki günlük ziyaret sırasında çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü öğrenilen Prens Harry, yeni bir röportajında, ABD hükümetinin Ukrayna'ya yönelik politikasına üstü kapalı bir eleştiri yöneltti. Harry, Donald Trump yönetiminin tutumu ile Amerikan halkının tutumu arasında büyük bir uçurum olduğuna inandığını söyledi.
"HAZIRIM"
2020'de kraliyet görevlerini bırakarak, eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan, geçen yaz ülkesi İngiltere'ye dönen eski İngiliz ordusu subayı Harry, İngiltere'nin son 10 yıldır Rusya ile çatışma halinde olduğuna inandığını ve çağrılması halinde tekrar orduda görev yapmaya hazır olduğunu da belirtti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaptığı dördüncü ziyaret sırasında, geçen hafta Daily Telegraph'a röportaj veren Harry, "Bence Amerikan toplumunun Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili hissettikleri arasında büyük bir ayrılık var. Bu destek inanılmaz derecede yüksek ve her zaman da öyle olmuştur. Buna karşılık, belki de konuya farklı bakan belirli bir grup veya bir yönetim vardı" dedi.
Prens, geçen hafta Ukrayna'ya giderek, gazilere ilham vermek amacıyla kurduğu Paralimpik tarzı bir yarışma olan 2027 Invictus Oyunları'na katılmaya hazırlanan sporcularla görüştü. Gelecek yılki oyunlar İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenecek. Artık kraliyet ailesinin çalışan bir üyesi olmayan Harry, Ukrayna'yı özel bir İngiliz vatandaşı olarak seyahat etti.
Rusya'nın Avrupa'da bölünmeler yaratmaya çalıştığını söyleyen Harry, Rusya'yı yenmesini sağlamak için İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdikleri desteği ikiye katlamalarının tam zamanı olduğunu belirtti.
"SON 10 YILDIR SAVAŞ HALİNDEYİZ"
İngiliz istihbarat ve askeri yetkililerinin, Rus ajanları tarafından Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen sabotaj ve dezenformasyon kampanyaları konusunda giderek daha fazla uyarıda bulunduklarını aktaran Harry, “Bence tehdit her zaman vardı ve son 15 yıldır da sürekli olarak mevcuttu. Bize insansız hava araçları, mermiler ve roketler uçmuyor diye savaşta olmadığımız anlamına gelmiyor. Bence son 10 yıldır savaş halindeyiz" ifadesini kullandı.
Askerliği boyunca iki kez Afganistan'da görev yapan Harry, gazilerin tekrar hizmet etmeye hazır olmaları gerektiğini söyleyerek, "İhtiyaç duyulursa, diğer gaziler ve askeri personel arkadaşlarımla birlikte ülkeme hizmet etmek için yüzde 100 orada olacağım" dedi.
"SAVAŞI KAZANACAKSINIZ"
Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'ya yaptığı dördüncü ziyarette Harry, geçen hafta sonu ülkenin batısındaki Lviv şehrine gitti. Savaşta yaralananlar için uzmanlaşmış bir klinik olan Superhumans tarafından düzenlenen sağlık çalışanları konferansında konuşma yapan Harry, "Savaşı kazanacaksınız ve ardından başarıya hazırlanacaksınız" dedi.
Harry'nin açıklamaları, güvenlik gerekçesiyle, ancak Harry Ukrayna'dan ayrıldıktan sonra haberleştirilebildi.