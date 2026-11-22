Spor yazarlarından Galatasaray-Samsunspor maçı değerlendirmesi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti ve 31 puanla zirvedeki yerini korudu. Spor yazarları, lider Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini mercek altına aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Lucas Torreira ile Yunus Akgün'ün golleriyle konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yendi. Spor yazarları, haftayı 31 puanla lider olarak tamamlayan Sarı Kırmızılılar'ın performansını kaleme aldı.
"TFF DURUMA EL KOYMALI"
Levent Tüzemen (Sabah): "Tarih 18 Kasım 2025... Türk Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri için Sevilla kentinde İspanya Milli Takımı ile oynadı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Maçı Alman Felix Zwayer yönetti. Skora öfkelenen İspanya'nın hocası Luis de la Fuente, maç sonunda Robert Kempter'e elini uzattı ama sıkmayıp geri çekti. Maçın hakemi Zwayer, herhangi bir kart işlemi yapmadı. Tarih, 21 Kasım 2026… Galatasaray, Samsunspor'u Başakşehir'de ağırladı. Rakibine çok pozisyon verdiği, Uğurcan'ın, Singo'nun, Torreira'nın yıldızlaştığı maçta rakibini zor da olsa 2-1 yendi. Maç sırasında bir faul atışı konusunda yardımcı hakeme itiraz eden Okan Buruk, sarı kart gördü. Maç sonu önce dördüncü hakemin sonra da içeri giren ekipten yakın olduğu yardımcı hakemin elini sıkan Okan Buruk, hakem Ali Şansalan'ın 'Nasıl benim elimi sıkmazsın? Ben şimdi sana gösteririm' anlayışıyla ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisine cezalı duruma düştü. Bir hakemin böyle egolu, öfkeli davranma hakkı yok. De la Fuente'nın tavrı çok daha sertti ama Okan hoca tek kelime dahi etmeden cezalandırıldı. Eğer ortada bir hakaret olsaydı, kartın rengi sarı değil kırmızı olurdu. TFF bu duruma el koymalı."
"GALATASARAY KLASİĞİ"
Güntekin Onay (Hürriyet): "Galatasaray'ı bu sezon rakiplerinden ayıran en önemli fark; kötü oynarken de kazanması... Dün de başta Victor Osimhen olmak üzere önemli eksiklere rağmen üstelik kendi evinde oynamadığı bir maçta oyunun kontrolünü dahi ele geçirmeden kazanmayı başardı. Artık bir ‘Galatasaray klasiği’ haline gelen erken gol bulma geleneği ile öne geçen sarı kırmızılı takım, 1-0’dan sonra topun arkasında rakibini karşılayarak maçın devamını oynadı."
"GALATASARAY ZOR KURTULDU"
Attila Gökçe (Milliyet): "Kimse darılmasın, gücenmesin. Gördüğüm gerçeği yazıyorum: Galatasaray Samsunspor’un elinden zor kurtuldu. Sonraki dakikalarda maç da tam anlamıyla maç oldu… Tabeladaki 2-1’lik üstünlük Galatasaray’da kaygı, Samsunspor’da iştah yaratmıştı. Uğurcan, Singo, Torreira, Sara, Yunus günün parlayan yıldızlarıydı. Samsunspor’da Mendes, Sekongo, Coulibaly, Yalçın göz doldurdular."
"BÖYLE DEVAM EDERLERSE..."
Osman Şenher (Milliyet): "Milli maçlar sonrası büyük takımlar zorlanıyor. Kolay değil 14 futbolcu gönderiyorsun, bunların 3’te 1’i sakat dönüyor. Galatasaray da dün bu sıkıntıyı yaşadı. Kalede Uğurcan devleşmese maçın skoru çok farklı olurdu. Samsunspor ligin dibinde, buna rağmen elini kolunu sallayarak sarı-kırmızılıların orta sahasını geçip gol pozisyonuna giriyor. Sonradan giren Lemina da hiç katkı vermedi, bir de gol yediriyordu. Sonunda kötü de oynasan 3 puanı aldın. Aston Villa, Beşiktaş ve Rizespor maçlarında böyle oynamaya devam ederlerse, korkarım taraftar çok üzülür."
"BU SORUMSUZLUK YAKIŞMIYOR"
Bülent Timurlenk (Sabah): "Okan Buruk'un takımı, ilk yarıda arkasında Kaan'ın oynadığı Yunus'u oyuna sokmakta zorlanırken Deniz en uçta didinen ama "Ben Osimhen'in arkasında ancak 3'üncü santrfor olurum" diyen performansına devam ediyordu. İlk yarı pekala berabere bitebilirdi. Samsunspor, 5 hücumla bitirdiği devrenin ardından ikinci yarı Galatasaray kalesine 13 kez atak yaptı. Uğurcan 6 kurtarışıyla, Singo da müthiş kesiciliğiyle Galatasaray'ı tabelada ayakta tuttular. İkinci gol öncesinde de takım sinyalleri veriyordu. Ama Buruk, tabelaya aldırmayıp değişikliklerde geç kaldı diyecektim ancak oyuna aldığı İlkay ve Sane'nin de top kaybından başka bir şey yapmadıkları da kayda geçsin. Haftaya derbi varken zor da olsa 3 puan almışken Okan Buruk'un son düdükle 2. sarı kartı görüp haftaya tribünde olmayacak olmasına dair bence uzun bir açıklama yapması gerekiyor. Bu tecrübeye bu sorumsuzluk yakışmıyor!"
"ACI ÇEKEREK..."
Uğur Meleke (Hürriyet): "Galatasaray’ın deyim yerindeyse acı çekerek kazandığı günde Yunus, Uğurcan ve Singo ayakta kalanlardandı. Torreira-Sara ikilisi de milli maç arası öncesi bıraktıkları yerden devam ettiler diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden iki ekibimizin dün Süper Lig’de acı çekmeleri, kritik Avrupa maçları öncesi uyarılar içeriyor kesinlikle."