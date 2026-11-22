Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Trendyol Süper Lig)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar ligde çıktığı 5 deplasmanda maçından yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, kötü seriye son vermek; ev sahibi ekip ise kazanarak çıkış yakalamak istiyor... İşte Konyaspor-Beşiktaş maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve ilk 11'ler...
10' Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golü ile maçta öne geçiyor. Dönen topu önünde bulan Dusan Vlahovic, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bu kez Bahadır Han Güngördü'nün sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
Beşiktaş, bu sezon geride kalan 11 haftada ligde oynadığı 5 deplasman maçından 4'ünde 11 puan kaybı yaşadı.
Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor'a mağlup olan Kartal, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar tek deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti.
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LİGDE 51. RANDEVU
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. Ligdeki 50 maçın 29'unu siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı.
Taraflar, 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 96 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor, 45 gol kaydetti.
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BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
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DERBİ ÖNCESİ 2 OYUNCU SINIRDA
Siyah-beyazlılarda, Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.
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KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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