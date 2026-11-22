08:45 22/11/2026

BEŞİKTAŞ 5 DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, bu sezon geride kalan 11 haftada ligde oynadığı 5 deplasman maçından 4'ünde 11 puan kaybı yaşadı.

Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor'a mağlup olan Kartal, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar tek deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti.