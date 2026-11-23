Sarıyer Uskumruköy'de akşam saatlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın bölgede gezdiği görüldü. İhbar üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Sarıyer'deki zabıta ekipleri aslanı bulmak için çalışma başlattı. Aslan, bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri tarafından termal kamera ile de görüntülendi. Yapılan çalışmaların ardından aslanın yeri jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize bölgedeki kameralara dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek, gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir.

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Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır.

Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntülerinin çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, olay üzerine bölgede çalışma başlatıldığı ve ilçe birimleri tarafından çevrede yaşayan halka gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.

Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.