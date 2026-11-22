Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

REIS İLE 7'DE 7

Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de 7 maçına çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmadan da galip ayrılan taraf oldu. Bordo-mavili ekip, Reis ile 21 puanın tamamını kazandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ligde puanını 28'e yükseltti ve zirve takibine devam etti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor, Göztepe'ye deplasmanda konuk olacak. Eyüpspor ise Başakşehir'i sahasında ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada Pina’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

9. dakikada Saviolo’nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu kornere çıkardı.

25. dakikada Muçi’nin ortasında kale sahası içindeki Onuachu’nun kafa vuruşunda top kaleci Emre Bilgin’den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada Saviolo’nun topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Onuachu’nun kafa vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu çeldi.

66. dakikada Salah’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saviolo’nun vuruşunda kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Cabral dk. 62), Fabinho, Ozan Tufan (Melih Kabasakal dk. 83), Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Thomas Reis

Eyüpspor: Emre Bilgin, Sadia (Michalak dk. 88), Anıl Yaşar, Yiğit Demir (Berhan Kutlay Şatlı dk. 75), Taşkın İlter (Musa Eren Karakaş dk. 85), Kaan Demir, Costa, Raux Yao, Hamza Akman (Halil İbrahim Balta dk. 75), Ahmed Abdullahi (Yusuf Barası dk. 75)

Yedekler: Umut Keseci, Arda Yavuz, Ömer Ahmet Ceyhan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Ozan Tufan (dk. 5) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası (Eyüpspor)