İstanbul'daki faciada 12 yaşındaki çocuktan acı haber!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi
Giriş: 22 Kasım 2026 - 09:41 Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da bulunan 5 katlı binanın birinci katında, 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri olan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre 19 Kasım'da, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında yangın çıkmıştı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçrarken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmüştü.
REKLAM
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ