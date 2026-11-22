Trendyol SÜper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Maçta 2 farklı üstünlük yakalayan siyah-beyazlılar, sahadan 4-2'lik sonuçla ayrıldı.

Konyaspor'un gollerini 42. dakikada Jean-Luc Dompe ve 63. dakikada Enis Destan çıktı. Beşiktaş'ta ise golleri 10 ve 34. dakikada Dusan Vlahovic, 79. dakikada Leandro Trossard ve 90+3. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

DEPLASMAN KABUSU SON BULDU

Ligde son oynadığı 3 deplasman maçında da puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Konya'da kabusu sona erdirdi. Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 ve Trabzonspor'a karşı 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 25 puana yükseldi. Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10. dakikada Murillo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Ndidi topu ceza sahası içerisinde kontrol ederek pasını penaltı noktasındaki Vlahovic'e verdi. Vlahovic'in ilk şutu savunmadan sekerken tekrar vuruşunu yapan Vlahovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Muleka'nın kafa vuruşu kaleci Nübel'de kaldı.

34. dakikada Ndidi'nin savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Vlahovic'in şutunda top ağlara gitti. 0-2

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41. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanata gönderdiği pasta topla buluşan Dompe'nin ceza sahası sol çaprazından vurduğu şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-2

62. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanatta ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Enis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

65. dakikada Trossard’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasında savunmadan sekerek Ndidi’nin önünde kaldı. Ndidi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

75. dakikada Rıdvan’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vlahovic’in kafa vuruşunda Bahadır, meşin yuvarlağı çelerek uzaklaştırdı.

79. dakikada Poku’nun pasında ceza yayında topla buluşan Trossard’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

90+2. dakikada sağ kanattan Murillo'nun yerden basında ceza sahasında topu alan Cerny, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4

Hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz (Andzouana dk. 66), Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth (Gonçalves dk. 90), Melih İbrahimoğlu (Enis Bardhi dk. 81), Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan (Mustafa Muhammed dk. 81)

Yedekler: Deniz Ertaş, Jevtovic, Ata Yanık, Colley, Da mata, Emir Bars

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Yasin Özcan dk. 89), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku (Ümit Akdağ dk. 89), Olaitan (Miretti dk. 66), Ndidi (Cerny dk. 80), Trossard, Vlahovic (Oh dk. 89)

Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Ouattara, Taylan, İlhan Fakılı

Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano

Goller: Dusan Vlahovic (dk. 10, 34), Trossard (dk. 79), Cerny (dk. 90+2) (Beşiktaş), Dompe (dk. 41), Enis Destan (dk. 62) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Konyaspor), Salih Özcan, Miretti, Murillo (Beşiktaş)