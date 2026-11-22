"MHK'DEKİ İKİ ARKADAŞA SESLENMEK İSTİYORUM"

"Dönüyoruz dolaşıyoruz, galip geldikten sonra bile hakemlerle ilgili... Hakemlerle ilgili şikayetim yok, söyleyeceğim bir şey yok. MHK'deki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu, sadece Beşiktaş'ı değil."