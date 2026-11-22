Serdal Adalı'dan MHK'ye eleştiri! "2 arkadaşa seslenmek istiyorum"
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, MHK'daki 2 isme sitem ederken, Hapoel Beer Sheva ve Galatasaray derbisi hakkında da konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BİZİ GÜZEL AĞIRLADILAR"
"Deplasman galibiyeti olması ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara teşekkür ediyorum. Konyaspor'a, yönetimine, Konya halkına teşekkür ederim. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir maç oldu. Çocukları kutluyorum."
"MHK'DEKİ İKİ ARKADAŞA SESLENMEK İSTİYORUM"
"Dönüyoruz dolaşıyoruz, galip geldikten sonra bile hakemlerle ilgili... Hakemlerle ilgili şikayetim yok, söyleyeceğim bir şey yok. MHK'deki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu, sadece Beşiktaş'ı değil."
"POZİSYONU SEYREDENLER OFSAYT DEĞİL DİYOR"
"Hiç oralara girmek istemiyorum. Çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor, teknoloji ofsayt diyor. Hiç oralarda değilim. MHK ile ilgili söylediğim sözler de gayet güzel bir şekilde iyi gitmeye çalışırken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim. Maalesef MHK'deki iki arkadaşın eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalıştığı yönünde. Yapmasınlar."
AVRUPA LİGİ VE DERBİ
"Bizim için her maç önemli. Avrupa'da galip gelip yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. Centilmence bir maç olur, hak eden kazanır."
YABANCI HAKEM İSTEĞİ
"Hayır yok, daha önce de söyledim. Hakemlerimize güveniyorum. Biz herhalde çok ayıp olur 85 milyonluk Türkiye'de. Genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip ligi düzeltmezsek ülke olarak bize ayıp olur. VAR'da yabancı vardı, tartışacak olsak onu da tartışırız. Niyetler iyi olsun, gerisi hallolur."