İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 22 Kasım günü saat 04.10 sıralarında bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre binanın sığınak bölümünün 11 ayrı stüdyo daireye dönüştürüldüğü ve bekar evi olarak kullanıldığı belirlendi. Çıkan yangından 11 kişi etkilendi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Yangında Emrullah Savaş hayatını kaybederken, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan ağır yaralılardan 2'si entübe edildi. Hafif yaralanan 6 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavi altına alınan 26 yaşındaki Berkay Ellik de doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ellik'in hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

İlk etapta elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangınla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen araştırmalarda yangının çıkış nedenine ilişkin tüm ihtimaller araştırıldı.

OLAYDA DEHŞET ÇIKTI

Elde edilen bulguları ayrıntılı şekilde inceleyen polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirledi. Çevredeki tüm güvenlik kamera kayıtları da incelendi. Bu ihtimal üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, yangını kasten çıkardığı belirlenen 32 yaşındaki B.U.Ö.'nün kimliğini tespit etti.

KÜFÜRLEŞME YÜZÜNDEN HUSUMET BAŞLADI

Polisin yaptığı araştırmada kundaklama olayının perde arkası da ortaya çıktı. Şüpheli B.U.Ö. ile binada yaşayan arkadaşı R.T. arasında birkaç hafta önce yaşanan küfürleşme nedeniyle husumet oluştuğu belirlendi. Olay günü alkollü şekilde arkadaşının yaşadığı adrese giden B.U.Ö.'nün, R.T.'nin kapısını çaldığı ancak kapıyı açan olmadığı öğrenildi.

KORİDORDAKİ KANEPEYİ ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

Kapının açılmaması üzerine sinirlenen B.U.Ö.'nün, koridorda bulunan kanepeyi çakmakla ateşe verdiği tespit edildi. Çıkan yangın, 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

KUNDAKLAMA ŞÜPHELİSİ AYNI GÜN YAKALANDI

Yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini ortaya çıkaran polis ekipleri, şüpheli B.U.Ö.'nün bulunduğu adresi belirledi. Olayın meydana geldiği gün Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.U.Ö., 23 Kasım'da adliyeye sevk edildi.